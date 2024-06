Rodzinna fotografia z okazji urodzin księcia Williama. Tylko gdzie jest Kate?

15 lat różnicy i 15 lat po ślubie. Gdy się poznali, uznała go za starego dziada

Księżna Kate przerwała milczenie na temat choroby

Ostanie miesiące dostarczyły członkom brytyjskiej rodziny królewskiej wiele powodów do zmartwienia. Najpierw Pałac poinformował o chorobie króla Karola, później cały świat tygodniami zastanawiał się nad tym, gdzie zniknęła księżna Kate. W sieci powstało wiele teorii na ten temat. Im dłużej Kate nie było, tym dziwniejsze teorie pojawiały się w sieci.

Pod koniec marca wywołana do tablicy Kate, opublikowała nagranie, w którym poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Po oświadczeniu księżna znowu wycofała się z życie publicznego, by poddać się leczeniu, a jej królewski kalendarz został wyczyszczony do końca roku. Od kilku tygodni w mediach pojawiały się informacje, według których księżna Kate czuje się już znacznie lepiej.

Niespodziewanie, 14 czerwca na Instagramie księcia i księżnej Walii pojawił się nowy wpis autorstwa Kate. Księżna podziękowała za wsparcie i poinformowała, że jej leczenie jeszcze trochę potrwa. Wyznała również, że jak każda osoba zmagająca się z poważną chorobą, ma lepsze i gorsze dni. "Robię duże postępy, ale każdy przechodzący chemioterapię wie, że są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz poddać się wypoczynkowi. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać to dobre samopoczucie. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy" - napisała.

Urodzinowe zdjęcie księcia Williama. Gdzie jest Kate?

Dzień później pojawiła się publicznie po raz pierwszy od miesięcy. Kate wraz z księciem Williamem i dziećmi u boku wzięła udział w Paradzie Urodzinowej Króla Karola. Fani rodziny królewskiej byli zachwyceni. Dało to nadzieję, że powoli zacznie wracać do życia publicznego.

21 czerwca książę William świętuje 42. urodziny. Z tej okazji na Instagramie księcia i księżnej Walii pojawiło się zdjęcie z rodzinnego albumu przyszłego króla. Solenizant z szerokim uśmiechem pozuje u boku swoich dzieci - dziewięcioletniego George'a, siedmioletniej Charlotte i czteroletniego Louisa. Nie da się nie zauważyć, że na zdjęciu brakuje małżonki księcia. Jednak zanim pojawią się kolejne teorie spiskowe, śpieszymy wyjaśnić - Kate jest autorką fotografii. 42-latka jest zapaloną fotografką. Większość rodzinnych zdjęć, które znajdziemy na oficjalnym Instagramie książęcej pary jest jej autorstwa.

