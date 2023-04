Duda naruszył protokół dyplomatyczny przy Zełenskim?! Zauważyła to gwiazda TVN. "To nie powinno się wydarzyć"

Roksana Węgiel zyskała w Polsce sławę dzięki wygranej w programie "The Voice of Poland". Później popularność wokalistki znacząco wzrosła, kiedy udało jej się zwyciężyć w międzynarodowym konkursie Eurowizja Junior, dając zresztą naszemu krajowi pierwszą wygraną w historii w tym show. Teraz Roxie Węgiel występuje w kolejnych produkcjach, zapraszana jest do licznych programów, uchodzi również za gwiazdę TVP. Jej ostatnia płyta "13+5" została ciepło przyjęta przez fanów, ale trzeba przyznać, że Węgiel na utworach próbuje odciąć się od wizerunku słodkiej dziewczynki, którą wielu widzów kojarzy z "The Voice". Roxie nie wytrzymała, a jeden z tekstów piosenki wstrząsnął internetem. Na Twitterze nazwisko Węgiel trendowało, a ludzie cytowali jedno konkretne zdanie z utworu "Jak na filmach".

Roksana Węgiel nie wytrzymała! Jej słowa zatrzęsły internetem. "O co ku*** chodzi?!"

Roksana Węgiel nie po raz pierwszy sięgnęła po inny rodzaj utworu, niż typowy dla niej pop. Była gościem specjalnym dość nietypowej piosenki ekipy Friza, a teraz znów zaskakuje, wręcz rapując w "Jak na filmach". Szczególnie zaskakuje jej nawiązanie do tego, jak postrzegają ją ludzie i jak na przestrzeni ostatnich lat komentowali jej ubiór czy generalnie wygląd. Po prostu nie wytrzymała!

- Moje kroki głośne robią miejsce mi na OLiS. Już od pięciu lat mam trzynaście, co z tym zrobić? Zanim znów napiszą, że makijaż mam za mocny. Anyone I want to be (mogę być kim chcę - przypis red.), to o co ku*** chodzi? O co chodzi wam? Patrzy cały kraj. Osiemnaście lat, jak popełnię błędy to odpowiem za nie sama ja - śpiewa Roksana Węgiel.

Myślicie, że Roxie uda się zerwać z wizerunkiem grzecznej nastolatki?

