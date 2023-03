Roksana "Roxie" Węgiel stawiała swoje pierwsze kroki w karierze, decydując się na udział w programie "The Voice Kids Poland", który zresztą wygrała. Później Węgiel reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizja Junior 2018, dając nam pierwsze w historii zwycięstwo. Roxie miała zaledwie 13 lat, gdy to wszystko się stało. Potrzebowała więc ludzi, którzy pomogliby jej pokierować karierą. Ale to, co Roxie Węgiel wyznała w najnowszym wywiadzie, aż mrozi krew w żyłach. Młodziutka piosenkarka w rozmowie z dziennikarką przyznała, że to głównie dorośli mężczyźni naciskali na jeden konkretny aspekt jej kariery. Fani zwracają uwagę, że dokładnie ten sam zabieg stosowany jest teraz w przypadku jej młodszej koleżanki, Viki Gabor. Szokujące, aż się niedobrze robi.

Roxie Węgiel wyznała, do czego nakłaniali ją dorośli mężczyźni, gdy zaczynała karierę jako dziecko! Szokujące, aż się niedobrze robi

Wizerunek Roksany "Roxie" Węgiel na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Z niewinnie wyglądającej 13-latki, Roxie szybko zaczęła iść w kierunku mocnego makijażu i odważnych strojów. W rozmowie z "NaTemat.pl" wokalistka wyznała, że naciskali na to głównie mężczyźni, którzy pomagali jej przy stawianiu pierwszych kroków w karierze. Chcieli kreować ją na dorosłą!

- Jak wspomniałaś o tym, że kreowano twój wizerunek bardzo odważny, nie czułaś się z tym dobrze, to czy płeć miała jakąś zależność? Czy to kreowanie na dorosłą dziewczynę, która była 14-latką, 15-latką, robili to mężczyźni czy kobiety? - zapytała dziennikarka.

- Mężczyźni, w głównej mierze. Patrząc na mnie jak na produkt, oni stwierdzili, że lepiej sprzeda się po prostu kobieta, niż dziecko. Oczywiście ja też nie byłam wtedy nieświadoma tego, co się dzieje wokół mnie. Ja wiedziałam, że to jest taki zabieg, aczkolwiek mocno się temu wtedy nie sprzeciwiałam. Być może nie miałam jeszcze takiej siły, żeby się sprzeciwiać osobom, które są wysoko postawione. Teraz jest już zupełnie inna sytuacja. Faktycznie mężczyźni, z którymi pracowałam, byli za tym, żeby jednak pójść trochę bardziej w odważniejszy wizerunek, bo "to się lepiej sprzedaje" - wyznała Roksana Węgiel.

Na szczęście teraz Roksana Węgiel sama może decydować o tym, jaką chce siebie przedstawić. Tym bardziej, że w tym roku skończyła 18 lat. Fani trzymają kciuki i maja nadzieję, że najtrudniejsze już za nią.

