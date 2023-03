Roksana Węgiel szczerze o aborcji! Można być bardzo zaskoczonym

Roksana Węgiel w programie Kuby Wojewódzkiego szczerze o aborcji! "Jestem katoliczką, ale..."

Roksana Węgiel w styczniu skończyła 18 lat i nie jest już dziecięcą gwiazdką. Chociaż pamiętamy ją jako zwyciężczynię pierwszej edycji programu The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, czas leci nieubłaganie i Roxie stała się Roksaną. Wywołuje już nawet kontrowersje. Na przykład swoim związkiem z niejakim Kevinem. Temat ten podchwycił Kuba Wojewódzki, który zaprosił Roksanę do swojego talk show. Showman nie szczędził młodej gwieździe trudnych pytań. Spytał ją między innymi prosto z mostu, czy jej chłopak jest z nią dla pieniędzy. "Ja mam swoje pieniądze. On ma pieniądze. Jest luz" - odparła Roxie. To był jednak dopiero początek gradobicia pytań. Pojawiła się kwestia aborcji.

"Uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać"

Co powiedziała Roksana Węgiel na temat aborcji? To było zaskakujące! Młoda piosenkarka rozsądnie stwierdziła, że skoro istnieje zasada wolnej woli danej przez Boga, to nawet dla niej jako dla katoliczki przerywanie ciąży jest kwestią wolnego wyboru kobiety. "Jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał nam wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać" - powiedziała Roksana Węgiel.

