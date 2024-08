Roksana Węgiel: Ma 19 lat i już została macochą

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy. 19-latka, która dorastała na oczach widzów, w ostatnim czasie radykalnie zmieniła swój wizerunek. Na instagramowym koncie chętnie wrzuca roznegliżowane fotki. Dużo kontrowersji wywołuje również jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem wzbudza tak wielkie zainteresowanie.

Mimo krytyki para cieszy się swoim szczęściem. W ubiegłym roku Kevin oświadczył się ukochanej, a ta powiedziała "tak". "W miłości przede wszystkim działam spontanicznie. To jest moment, nigdy tego nie przewidzisz. Ja nigdy nie myślałam, że poznam tak szybko miłość swojego życia i po prostu to się stało. [...] Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadlinów, kiedy ma się to wydarzyć, chociaż wiesz, jak to jest... jak masz 8 lat, to myślisz, że w wieku 18 to ty już jesteś stary. Być może wtedy myślałam 'no, jak będę mieć 20 lat, to będę już miała właśnie męża, dom'. Może to jest jakaś afirmacja? Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale tak naprawdę ta miłość przyszła niespodziewanie" - mówiła Roksana w rozmowie z Radiem Eska.

Roksana Wegiel pokazała podarunek od męża

Zakochani nie kryją się ze swoją wiarą, dlatego nie mogą odpuścić ślubu kościelnego. Zbliża się on wielkimi krokami. Po uroczystości ma odbyć się huczne wesele. W sieci można znaleźć listę gości. Wśród nich ma znaleźć się m.in. Maryla Rodowicz oraz Mata.

Od pewnego czasu mówi się, że Roksana i Kevin mają już za sobą pierwszy ślub. Do cywilnej ceremonii miało dojść w marcu. Chociaż sami zainteresowani nie potwierdzili tych doniesień, to młoda piosenkarka coraz częściej publicznie nazywa Kevina Mgleja "mężem". Tak też zrobiła na najnowszej relacji na Instagramie. 19-latka pokazała podarunek, który dostała od ukochanego. Jest nim bukiet polnych kwiatów. "Polne kwiaty od męża" - napisała Węgiel.

Supertajny kościelny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja jak z kryminału! Tajemnicę wygadał jeden z gości

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w Disneylandzie