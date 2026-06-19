Roksana Węgiel przekazała fatalne wieści po premierze. "Jest mi bardzo przykro"

Roksana Węgiel z pewnością zupełnie inaczej wyobrażała sobie premierę krążka, który przygotowywała przez ponad trzy lata swojej kariery. Rzeczywistość okazała się jednak bolesna, a nieoczekiwane kłopoty techniczne popsuły jej ten wyjątkowy moment. W miniony czwartek piosenkarka w towarzystwie męża, bliskich i przyjaciół z show-biznesu celebrowała wydanie trzeciego w swoim dorobku albumu zatytułowanego „Błękit”, co nawiązuje do promującego go singla.

Problem Roksany Węgiel ze Spotify. Co się stało z „Błękitem”?

W trakcie specjalnego eventu młoda gwiazda zaśpiewała na żywo wszystkie utwory z nowej płyty na scenie typu 360 stopni. Kiedy o północy „Błękit” miał pojawić się w sieci, okazało się, że album trafił do wszystkich serwisów oprócz Spotify, z którego korzysta najwięcej słuchaczy. Zniecierpliwieni fani nie mogli więc włączyć nowych piosenek w tej aplikacji. Z kolei wydawnictwo udostępniono bez żadnych zakłóceń na platformach takich jak Apple Music, YouTube Music czy TIDAL. Szampański nastrój wokalistki szybko minął, o czym natychmiast powiadomiła swoich sympatyków.

Druzgocące oświadczenie Roksany Węgiel w nocy

Piosenkarka była tak przejęta sytuacją, że nie mogła zasnąć. W nocy Roksana Węgiel opublikowała w sieci komunikat o usterce, przez którą jej nowy materiał nie odtwarza się na platformie Spotify. Chociaż sam tytuł krążka jest widoczny w bibliotece aplikacji, to po próbie włączenia piosenki po prostu zapada cisza. Wokalistka zapewniła, że wspólnie ze swoją ekipą robi wszystko, by jak najszybciej uporać się z awarią.

Kochani jest mi bardzo przykro, bo płyta nie działa na @spotifypoland 3 lata pracowałam na ten dzień... Mam nadzieję, że szybko rozwiążemy ten problem techniczny... - napisała na IG Roksana.

Pozostaje liczyć na to, że kłopoty zostaną zażegnane w błyskawicznym tempie, ponieważ piosenki z albumu „Błękit” w pełni oddają to, jaką wokalistką jest obecnie Roksana Węgiel.

Wywiad Roksana Wegiel