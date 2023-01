Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, której drzwi do kariery otworzyła wygrana na Eurowizji Junior. Roxie ma grono oddanych fanów, którzy bacznie śledzą jej każdy krok i kibicują w osiąganiu kolejnych sukcesów. Są jednak również tacy, którzy otwarcie krytykują młodziutką wokalistkę, m.in. za eksperymenty z wizerunkiem (niektórzy sugerują nawet, że jej wygląd jest zasługą m.in. operacji) czy stylizacje, które - zdaniem części internautów - są zdecydowanie zbyt odważne jak na jej wiek (Roxie Węgiel nie ma jeszcze 18 lat).

Nastoletnia wokalistka ma na swoim koncie pierwsze doświadczenia miłosne. Pierwszym chłopakiem Roksany Węgiel był poznany na Eurowizji Junior Daniel z Białorusi, jednak media donosiły, że odległość, która dzieliła tych dwoje, sprawiła, iż ten związek nie przetrwał próby czasu. Jakiś czas później wokalistka sugerowała, że ma chłopaka, jednak tym razem była oszczędna w ujawnianiu szczegółów. Teraz wszystko stało się jasne!

Roksana Węgiel ma chłopaka. Tym oświadczeniem ucięła spekulacje na temat ich związku. Zdradziła też sekret ukochanego

Jakiś czas temu na Instagramie pojawiły się pierwsze zdjęcia Roksany Węgiel i jej chłopaka. Nastolatka najwyraźniej nie planuje medialnego związku, dlatego próżno było szukać szczegółów dotyczących tej relacji, nie pokazała także twarzy partnera. Bardziej dociekliwi fani Roxie Węgiel zauważyli jednak, że ostatnio w social mediach pojawiała się z innym chłopakiem.

"Czy to prawda, że twój obecny chłopak to nie ten sam, co w wakacje?" - brzmiało pytanie od jednego z internautów, na które Roksana odpowiedziała podczas sesji pytań i odpowiedzi.

"Chcę w końcu sprostować ten temat. Tak, to prawda. Jestem z nim od września i to bardzo szczęśliwa" - wyjawiła. Poznaliśmy także sekret ukochanego Roxie Węgiel. "A jego skóra pachnie lepiej niż ostatnie dni wakacji" - napisała młodziutka gwiazda, nawiązując do tekstu piosenki popularnego w ostatnich latach rapera, Taco Hemingwaya.

i Autor: instagram/@roxie_wegiel Roksana Węgiel o swoim związku

