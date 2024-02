"Rolnik szuka żony". Justyna i Tomasz nie są już razem?! Niepokojące sygnały!

Małgorzata Tomaszewska rozwiodła się i wyszła za sąsiada! To on jest ojcem jej dziecka byłej gwiazdy TVP

Nie cichną plotki o rozstaniu Justyny i Tomasza z "Rolnik szuka żony". Para była bohaterami dziewiątej edycji programu. Oboje bardzo dobrze się dogadywali i postanowili kontynuować relację poza kamerami. W specjalnym odcinku świątecznym Tomasz oświadczył się partnerce, która zgodziła się zostać jego żoną. Od dłuższego czasu jednak w mediach spekuluje się o ich rozstaniu. Niepokojącym sygnałem mogą być ostatnie zdjęcia Justyny publikowane na Instagramie. Zobaczcie, o co chodzi!

"Rolnik szuka żony". Justyna i Tomasz się rozstali? Niepokojące sygnały

Justyna i Tomasz zdecydowali się na spokojne życie z dala od kamer. Kobieta przeprowadziła się do narzeczonego razem z synem. Później zakochani ogłosili, że robią sobie przerwę od mediów społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się na swoim profilu fotografiami z ferii zimowych, które spędzała z synem. Na kadrach z kręgli brakowało jej narzeczonego. Gdyby tego było mało to na lokalizacji zdjęcia widniał Chorzów. Oznaczałoby to, że wróciła ona w swoje rodzinne strony! Czy to koniec ich gorącego uczucia?

