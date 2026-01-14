Rodzina Stanisława Sojki podjęła decyzję. Tego prokuratura ma nie ujawniać o śmierci gwiazdora

Stanisław Sojka, legenda polskiej muzyki, odszedł nagle w wieku 66 lat. Artysta 21 sierpnia 2025 r. miał wystąpić na imprezie Top of the Top Sopot Festival, jednak nie dotarł na scenę, choć kilka godzin przed wieczornym show brał udział w próbie. Informację o jego śmierci potwierdziły odpowiednie służby, impreza została przerwana, a osoby, które dopiero co śpiewały i rozmawiały ze Stanisławem, przeżyły szok.

Prokuratura wszczęła dochodzenie, a sekcja zwłok miała wyjaśnić okoliczności tragedii. Z powodu śledztwa pogrzeb Sojki był opóźniony. Teraz dochodzenie zakończono. Prokuratura zdradziła, że rodzina nie pozwoliła na ujawnienie pewnych informacji.

Pogrzeb Stanisława Sojki. Pożegnały go tłumy

Bliscy i fani musieli poczekać na ostatnie pożegnanie i pochówek Stanisława Sojki. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 8 września 2025 roku. Najpierw odbyła się uroczysta msza żałobna w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie, a potem artystę odprowadzono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Ceremonia miała piękny, uroczysty charakter. Zamiast tradycyjnej trumny żałobnicy zobaczyli wyjątkową urnę, w której umieszczono prochy Sojki. Artysta pośmiertnie został uhonorowany przez Karola Nawrockiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a odznaczenie na ręce rodziny zmarłego złożył Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Odczytał także list od Nawrockiego.

Rodzina poprosiła, by podczas pogrzebu panowały cisza, skupienie i modlitwa oraz by nie kupować kwiatów, za to wesprzeć hospicjum.

Prośba bliskich po dochodzeniu prokuratury

W styczniu 2026 r. prokuratura zakończyła badanie okoliczności śmierci Sojki.

Prokuratura Rejonowa w Sopocie umorzyła śledztwo po śmierci Stanisława Sojki z uwagi na to, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego - podała prokuratura w komunikacie.

Wiadomo, że rodzina nie zgodziła się na to, by ujawniono przyczyny śmierci artysty.

Śledztwo zostało umorzone. Nie wypowiadamy się też na temat przyczyn śmierci oraz wniosków z sekcji zwłok Stanisława Soyki. Na to nie wyraziła zgody rodzina artysty - mówił Faktowi prok. Michał Łukasiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

