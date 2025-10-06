Ronnie Ferrari i MiłyPan łączą siły w singlu "Przez cały wieczór"

2025-10-06 14:37

Dwaj charyzmatyczni artyści – Ronnie Ferrari i MiłyPan – po raz pierwszy spotykają się w muzycznym duecie, a efektem jest singiel "Przez cały wieczór", który już zdążył rozgrzać Internet i zdobyć serca fanów muzyki rozrywkowej.

Nowy utwór to energetyczna propozycja pełna lekkości i charakterystycznego dla obu twórców humoru z przymrużeniem oka. Ronnie Ferrari wnosi przebojową świeżość, a MiłyPan – taneczny luz i niepodrabialny vibe. "Przez cały wieczór" to opowieść o przyciąganiu, emocjach i grze między dwojgiem ludzi. Historia pełna wzajemnej fascynacji rozwija się w rytmie utworu, niosąc ze sobą taneczny klimat. 

Połączenie dwóch różnych muzycznych światów zaowocowało hitem pełnym energii i pozytywnego klimatu. Ten utwór to dowód, że gdy spotykają się dwa wyraziste charaktery, powstaje coś wyjątkowego – numer, przy którym po prostu nie da się usiedzieć w miejscu.

Ronnie Ferrari zdobył popularność dzięki niebanalnemu podejściu do popu i trapu – jego przebój "Ona by tak chciała" uczynił go jednym z najgłośniejszych debiutantów ostatnich lat, a kolejne projekty pokazują, że nie boi się eksperymentować. Z kolei MiłyPan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wykonawców na polskiej scenie tanecznej. Jego charyzma, poczucie humoru i charakterystyczne brzmienie sprawiły, że takie hity jak "Królowa" czy "Małolatki" na stałe wpisały się w imprezowe playlisty w całym kraju. 

Razem tworzą duet, który łączy klubowy pazur i taneczny luz, charyzmę i doświadczenie. "Przez cały wieczór" to współpraca pokazująca, że granice między gatunkami istnieją tylko po to, by je przekraczać.

Obejrzyj teledysk i posłuchaj nowego hitu "Przez cały wieczór"!

