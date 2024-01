To już koniec! Pilna wiadomość z "Tańca z gwiazdami" . Nieodwołalna decyzja!

Co się stało?!

Sylwia Peretti kontynuuje wspólne dzieło jej i Patryka

Sylwia Peretti po tragicznej śmierci syna cały czas nie może dojść do siebie. Gwiazda programu "Królowe życia" w pierwszym wywiadzie po odejściu jej ukochanego Patryka wyznała, o czym rozmawiała z synem dzień przed tragedia. - Siedzieliśmy u mnie razem na grillu i nagle Patryk wypalił, że bardzo mnie kocha. Zdziwił mnie tym wyznaniem i zapytałam go, skąd ten nagły przypływ czułości. "Wiecznie marudzisz, że za mało mówię ci, że cię kocham" - tak w rozmowie z "Vivą" mówiła Sylwia Peretti, która mimo śmierci syna zdecydowała się kontynuować ich wspólne dzieło, czyli świętączną akcję #paczkaperetki. Gwiazda programu "Królowe życia" z prezentami odwiedziła jeden z domów dziecka i wręczyła maluchom prezenty. - Ja nie zawiodę, dopóki żyję - obiecałam! I choć teraz stoję przed wami obojętna, to tylko dlatego, że widziałam już najczystsze dobro i najstraszniejsze zło, a przechodząc przez piekło, nie dałam mu się pochłonąć... Uśmiechy tych istot z filmiku, ich wdzięczność i bezwarunkowa miłość, dały mi wczoraj siłę, choć tak strasznie się bałam, że nie podołam... i Ty Synek byłeś, jesteś przy mnie cały czas. W Domu Mikołaja już nie ma prezentów, pozostał bałagan i ta potworna pustka - napisała Sylwia Peretti w mediach społecznościowych. Teraz zamieściła kolejny poruszający post na Instagramie.

Sylwia Peretii równo pół roku po śmierci syna opublikowała poruszające nagranie

Na specjalnym czarno-białym nagraniu opublikowanym równo pół roku po śmierci syna widzimy Sylwię Peretti huśtającą się na huśtawce i stającą w morzu z rękami złożonymi w kształcie serca. Film jest niezwykle poruszający, podobnie jak opis dodany do nagrania. - Czasem ludziom zdarza się miłość nie z tego świata.. Naprawdę, nie z tego świata... Otulasz mnie ramionami promieni, wiem że tam jesteś i czekasz na mnie. Nauczyłam się krzyczeć ciszą i płakać uśmiechem. Cisza zabija nawet moje myśli... Nie jest nieobecnością dźwięku, jest dźwiękiem o wielkiej mocy i sile. Nikt kto jej nie zaznał, nie zrozumie, jak głośno jest w ciszy i jak cicho może być w tłumie - czytamy w poście gwiazdy programu "Królowe życia".

Zobacz naszą galerię: Tak wygląda grób syna Sylwii Peretti. Nowa płyta, pomnik i wymowna rzeźba