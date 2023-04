Roxie Węgiel obcięła włosy! Zmiany w życiu gwiazdy?

Roxie Węgiel zmieniła wizerunek! Pokazała się z nową fryzurą. Wygląda lepiej?

Roksana Węgiel w styczniu skończyła 18 lat i nie jest już dziecięcą gwiazdką. Chociaż pamiętamy ją jako zwyciężczynię pierwszej edycji programu The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, czas leci nieubłaganie i Roxie stała się Roksaną. Wywołuje już nawet kontrowersje, na przykład swoim związkiem z niejakim Kevinem, ojcem Williama. Ostatnio było o tym wyjątkowo głośno w związku z wystąpieniem eks partnerki Kevina i zarazem matki Williama. Kobieta oświadczyła, że została wyrzucona z domu i ledwo wiąże koniec z końcem. Część fanów do dziś pisze na Instagramowym koncie Roxie Węgiel nieprzychylne wobec jej narzeczonego komentarze... A ona? Młoda piosenkarka zamiast smucić się skandalami postanowiła poeksperymentować ze swoim wizerunkiem. Czyżby Roksana Węgiel poczuła wiosnę?

Roxie Węgiel już nie wygląda jak dawniej. "Te włosy totalnie pasują!"

Wszystko na to wskazuje, bo na najnowszym zdjęciu wrzuconym na Instagrama Roxie ma znacznie krótsze włosy, niż poprzednio, a strój wskazuje na to, że gwiazda na dobre pożegnała mroźną zimę. "Happy Easter" - podpisała swoje zdjęcie skąpo odziana Roxie, co oczywiście oznacza, że życzy swoim obserwatorom wesołej Wielkanocy. "Ale ci pięknie w tych włosach!! ja też dzisiaj obcięłam na podobna długość", "Te włosy totalnie pasują!" - piszą fani, choć byli i tacy złośliwcy, którzy dopytywali, czy Roxie nie jest aby zimno lub pisali o Kevinie...

