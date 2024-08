Roxie Węgiel i Kevin Mglej gotowi do ślubu

Roxie Węgiel i Kevin Mglej szykują się do ślubu, który już lada chwila. Szczególnie dla panny młodej w tym wielkim dniu ważny jest wygląd. Roxie to piękna, młoda kobieta. Ale i tak w ostatnich dniach przez ślubem zdecydowała się na kilka poprawiających wygląd zabiegów. Pod osłoną nocy stawiła się na przykład u fryzjera, by odświeżyć swoją fryzurę. Oprócz narzeczonego podczas wizyty w salonie towarzyszył jej jeszcze stylista, z którym na co dzień współpracuje wokalistka. U fryzjera Roxie Węgiel zdawała się dopracowywać i sprawdzać każdy najdrobniejszy szczegół, wdzięcząc się przed lustrem i słuchając porad swojej ekipy.

Roxie Węgiel zmniejszyła usta?

Roxie Węgiel nigdy nie potwierdziła, że zdecydowała się na zabieg powiększający usta. Wręcz przeciwnie. Choć internauci zauważali, że jej usta wydają się coraz większe, ona szła w zaparte.

Wiecie, konturówka i błyszczyk potrafią zdziałać cuda. Na razie nie mam w planach, ale obojętne mi to. Nie jestem przeciwniczką. Jeśli ktoś chce sobie coś poprawić i będzie się z tym lepiej czuł, to dlaczego nie?

- komentowała Roxie pierwsze plotki na temat powiększenia ust.

Miała wtedy zaledwie 17 lat, więc nic dziwnego, że zaprzeczała. Rok później już z nieco większą otwartością mówiła o zabiegach medycyny estetycznej i operacjach plastycznych.

W pewnym wieku zabiegi medycyny estetycznej, jak ktoś coś tam sobie poprawia, to jest to OK. Nie mam z tym problemu. Oczywiście, wszystko z granicami. Ale jeśli ktoś ma kompleks, to niech to sobie zoperuje

- powiedziała w jednym z wywiadów.

Do sieci, tuż przed ślubem Roxie Węgiel i Kevina Mgleja, trafił najnowszy singiel wokalistki nagrany w duecie z raperem Matą. Teledysk do piosenki "Falochrony" w ciągu jednego dnia stał się jednym z najchętniej oglądanych klipów na YouTube. W kilkanaście godzin od premiery obejrzano go już ponad 260 tys. razy. W teledysku Roxie Węgiel i Mata grają parę. Od razu dało się zauważyć, że usta Roksany wyglądają na znacznie bardziej naturalne i mniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu, gdy artystka brała udział w "Tańcu z Gwiazdami". Czyżby przed ślubem zaprzestała stosować zabiegi powiększające? A może nawet postanowiła zmniejszyć usta?

Prawda, że piękna będzie z niej panna młoda?