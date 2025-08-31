Royal wedding w Liechtensteinie. Goście nie mogli oderwać oczu od panny młodej. Maria Karolina niczym Kate 2.0

Królewski ślub w Vaduz – księżniczka Maria Karolina wyszła za mąż za Leopolda Maduro Vollmera , wenezuelskiego biznesmena.

, wenezuelskiego biznesmena. Stylizacja jak z bajki – tiul, koronka, długi tren i diadem sprawiły, że panna młoda skradła całe show.

Światowe media zachwycone – zagraniczne portale porównują jej look do ślubnej Kate Middleton i okrzykują „nową ikoną arystokratycznej elegancji”.

Królewski ślub w Lichtensteinie

Ceremonia odbyła się w monumentalnej katedrze św. Floryna w Vaduz, gdzie Marię Karolinę do ołtarza poprowadził ojciec – sam książę Liechtensteinu Alojzego. To wydarzenie miało wymiar historyczny – księżniczka jako pierwsza z rodzeństwa zmieniła stan cywilny, „przecierając szlak” czterem braciom. Przed świątynią gromadziły się tłumy mieszkańców i turystów, którzy chcieli zobaczyć pannę młodą w jej wielkim dniu.

Wyjątkowa suknia ślubna księżniczki Marii Karoliny

Księżniczka Maria Karolina postawiła na prostotę i ponadczasową elegancję. Jej biała suknia ślubna, wykonana z tiulu i koronki, zachwyciła delikatnością. Przezroczyste ramiona, rozkloszowana spódnica i długi tren tworzyły bajkowy efekt, a przy tym nie przytłaczały sylwetki. Na głowie błyszczał królewski diadem, a włosy zebrane w klasyczny kok dopełniały wizerunku w stylu „royal chic”. Subtelny makijaż podkreślił naturalne piękno księżniczki – dokładnie tak, jak przystało na przedstawicielkę dynastii, która słynie z dyskretnej elegancji.

Światowe media już okrzyknęły stylizację Marii Karoliny jedną z najpiękniejszych w ostatnich latach. „Olivier Rousteing mógłby być dumny” – piszą komentatorzy mody, zestawiając jej look z najlepszymi tradycjami królewskich ceremonii.

Królewska miłość bez granic

Leopold Maduro Vollmer, 34-letni wenezuelski biznesmen, poznał swoją przyszłą żonę w Londynie podczas studiów. Para zaręczyła się oficjalnie w październiku ubiegłego roku, a teraz – na oczach świata – przypieczętowała swoją miłość. To symboliczne połączenie dwóch światów: arystokratycznej tradycji i współczesnego, międzynarodowego stylu życia.

Choć wśród zaproszonych nie brakowało arystokratów, dyplomatów i członków zaprzyjaźnionych dynastii, to Maria Karolina skradła całe show. Wystawne stroje gości, barwne kapelusze i eleganckie fraki nie były w stanie przyćmić jej promiennej urody i olśniewającej stylizacji.

Światowe media komentują. Zdjęcia z uroczystości błyskawicznie obiegły zagraniczne serwisy. Brytyjskie tabloidy porównują pannę młodą do Kate Middleton z dnia jej ślubu, niemieckie gazety podkreślają „prostotę pełną klasy”, a francuskie portale plotkarskie nazywają ją „nową ikoną arystokratycznej mody”.