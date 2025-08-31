Royal wedding w Liechtensteinie. Goście nie mogli oderwać oczu od panny młodej. Maria Karolina niczym Kate 2.0

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-31 21:16

W Vaduz, stolicy Liechtensteinu, odbył się ślub, który już przeszedł do historii tego małego księstwa. 28-letnia księżniczka Maria Karolina, jedyna córka księcia Alojzego i księżnej Zofii Bawarskiej, wyszła za mąż za Leopolda Maduro Vollmera, wenezuelskiego biznesmena. To wydarzenie przyciągnęło uwagę całej Europy – i to nie tylko z powodu królewskich nazwisk, ale także dzięki stylizacji panny młodej, którą porownano do księżnej Kate.

  • Królewski ślub w Vaduz – księżniczka Maria Karolina wyszła za mąż za Leopolda Maduro Vollmera, wenezuelskiego biznesmena.
  • Stylizacja jak z bajki – tiul, koronka, długi tren i diadem sprawiły, że panna młoda skradła całe show.
  • Światowe media zachwycone – zagraniczne portale porównują jej look do ślubnej Kate Middleton i okrzykują „nową ikoną arystokratycznej elegancji”.

Królewski ślub w Lichtensteinie

Ceremonia odbyła się w monumentalnej katedrze św. Floryna w Vaduz, gdzie Marię Karolinę do ołtarza poprowadził ojciec – sam książę Liechtensteinu Alojzego. To wydarzenie miało wymiar historyczny – księżniczka jako pierwsza z rodzeństwa zmieniła stan cywilny, „przecierając szlak” czterem braciom. Przed świątynią gromadziły się tłumy mieszkańców i turystów, którzy chcieli zobaczyć pannę młodą w jej wielkim dniu.

Wyjątkowa suknia ślubna księżniczki Marii Karoliny

Księżniczka Maria Karolina postawiła na prostotę i ponadczasową elegancję. Jej biała suknia ślubna, wykonana z tiulu i koronki, zachwyciła delikatnością. Przezroczyste ramiona, rozkloszowana spódnica i długi tren tworzyły bajkowy efekt, a przy tym nie przytłaczały sylwetki. Na głowie błyszczał królewski diadem, a włosy zebrane w klasyczny kok dopełniały wizerunku w stylu „royal chic”. Subtelny makijaż podkreślił naturalne piękno księżniczki – dokładnie tak, jak przystało na przedstawicielkę dynastii, która słynie z dyskretnej elegancji.

Światowe media już okrzyknęły stylizację Marii Karoliny jedną z najpiękniejszych w ostatnich latach. „Olivier Rousteing mógłby być dumny” – piszą komentatorzy mody, zestawiając jej look z najlepszymi tradycjami królewskich ceremonii.

Królewska miłość bez granic

Leopold Maduro Vollmer, 34-letni wenezuelski biznesmen, poznał swoją przyszłą żonę w Londynie podczas studiów. Para zaręczyła się oficjalnie w październiku ubiegłego roku, a teraz – na oczach świata – przypieczętowała swoją miłość. To symboliczne połączenie dwóch światów: arystokratycznej tradycji i współczesnego, międzynarodowego stylu życia.

Choć wśród zaproszonych nie brakowało arystokratów, dyplomatów i członków zaprzyjaźnionych dynastii, to Maria Karolina skradła całe show. Wystawne stroje gości, barwne kapelusze i eleganckie fraki nie były w stanie przyćmić jej promiennej urody i olśniewającej stylizacji.

Światowe media komentują. Zdjęcia z uroczystości błyskawicznie obiegły zagraniczne serwisy. Brytyjskie tabloidy porównują pannę młodą do Kate Middleton z dnia jej ślubu, niemieckie gazety podkreślają „prostotę pełną klasy”, a francuskie portale plotkarskie nazywają ją „nową ikoną arystokratycznej mody”.

Królewska ceremonia pełna przepychu. Ślubna stylizacja Marii Karoliny podbija światowe media
14 zdjęć
Mel B wzięła ślub! Wspaniała suknia i szkockie akcenty skradły show
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRÓLEWSKI ŚLUB