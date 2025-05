Co dalej z rozwodem Sandry Kubickiej i Barona? Sąd wyznaczył termin!

Emocje po Eurowizji nie słabną. Justyna Steczkowska, która po latach wróciła na wielką międzynarodową scenę, wróciła już z Bazylei, ale wciąż jest na językach Polaków. Opinie w sieci? Jak zwykle – od zachwytów po kąśliwe uwagi. Ale jedna z najbardziej wyrazistych polskich gwiazd nie zostawiła miejsca na niedomówienia.

Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z tego, że mówi, co myśli, odniosła się do występu Justyny Steczkowskiej i nie zostawiła złudzeń. Dla niej to był absolutny top, klasa światowa i duma narodowa w jednym.

Justyna pokazała nasz kraj naprawdę z najlepszej możliwej strony

– podkreśliła Rozenek w emocjonalnej wypowiedzi.

Kostiumy, oprawa, taniec – wg Rozenek: „niesamowite”

Małgosia Rozenek-Majdan nie szczędziła Jusi pochwał i wymieniła wszystkie elementy, które – jej zdaniem – złożyły się na spektakularny efekt:

Poziom jej i tancerzy, oprawa, pomysł na piosenkę, kostiumy niesamowitej Kasi Konieczki… Sama Justyna i wszystko, co wniosła ze sobą na ten konkurs – naprawdę dla każdego Polaka to była ogromna przyjemność obserwowania

– powiedziała. Nie ma wątpliwości, że w oczach „Perfekcyjnej Pani Domu” ten występ przejdzie do historii.

Zero hejtu? „Wszyscy czekają, żeby jej pogratulować”

W sieci pojawiły się spekulacje, że Justyna – mając doświadczenie z lat poprzednich – może spodziewać się nieprzychylnych komentarzy. Sama zresztą mówiła o tym w jednym z wywiadów. Ale Rozenek stanowczo ucina temat:

Widziałam, że Justyna prosiła, żeby oszczędzić jej nieprzyjemnych komentarzy… Otóż nie, absolutnie. Mam wrażenie, że wszyscy w Polsce czekają na jej powrót, żeby bardzo mocno jej pogratulować i podziękować. Moim zdaniem, ze wszystkich konkursowych piosenek, reprezentowała nas najlepiej.

Czy występ Justyny Steczkowskiej rzeczywiście zjednoczył Polaków?

