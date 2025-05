Steczkowska znów zrobi show! „Gaja” z Eurowizji na Polsat Hit Festiwalu!

Daria Ładocha nagle zrobiła to dla Tomasza Jakubiaka! Doda nie mogła opanować łez. "Tomuś, to jest właśnie moje pożegnanie"

„Gaja” podbiła Europę, choć jurorzy nie mieli serca

Utwór „Gaja” nie przeszedł bez echa. Justynav Steczkowska została doceniona przez widzów w całej Europie, mimo że decyzje eurowizyjnych jurorów wywołały falę niezrozumienia. Krytycy i fani zgodnie przyznawali, że zarówno mistrzowski wokal jurorki programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, jak i spektakularne wizualizacje i układ taneczny, były jednym z najmocniejszych punktów tegorocznej Eurowizji.

Ten sam spektakl – teraz na żywo w Polsce!

Teraz widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję, by zobaczyć to jeszcze raz, i to na żywo. Justyna Steczkowska pojawi się na sopockiej scenie Polsat Hit Festiwalu w dokładnie tej samej oprawie, z tym samym show, choreografią i zespołem tancerzy, który zachwycił europejską publiczność. Szykuje się wieczór pełen muzycznych emocji i europejskiego poziomu show, jakiego polska scena dawno nie widziała.

Gdzie i kiedy oglądać występ Justyny Steczkowskiej?

Polsat Hit Festiwal potrwa od 23 do 25 maja, a wielki powrót Justyny Steczkowskiej zaplanowano na pierwszy dzień imprezy – piątek, 23 maja. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w Polsacie, co oznacza, że zarówno publiczność w Sopocie, jak i widzowie przed telewizorami będą mogli przeżyć to wyjątkowe muzyczne widowisko. Nie przegap tego wieczoru! Steczkowska znów pokaże, że jest niekwestionowaną królową polskiej sceny muzycznej. Czy po raz kolejny porwie serca Polaków tak, jak porwała Europę?

Kto jeszcze wystąpi na Sopot Hit Festiwalu?

Tegoroczny Polsat Hit Festiwal 2025 ponownie zamieni Operę Leśną w Sopocie w polską stolicę muzyki i rozrywki. Od 23 do 25 maja na scenie zobaczymy największe gwiazdy – od Kayah, świętującej 30-lecie płyty „Kamień”, przez zespół Feel z jubileuszowym występem z Zespołem Śląsk. Nie zabraknie Dody, Edyty Górniak, Roxie Węgiel, Smolastego czy Lanberry i Tribbsa. W planach jest również kabaretowy finał z udziałem Neo-Nówki i Ani Mru-Mru. Całość transmitowana będzie na żywo w Polsacie i online na Polsat Go.

