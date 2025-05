Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska - dobry występ, słabe miejsce

Justyna Steczkowska przed finałem konkursu Eurowizja 2025 czuła się bardzo mocna. Symbolem pewności siebie może być to, że jej utwór jeszcze przed półfinałem Eurowizji w serwisie YouTube zaprezentowany został jako... zwycięzca festiwalu. Co prawda, słowo "winner" szybko zniknęło, ale pozostały screeny. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Justyna Steczkowska i w półfinale, i w finale zaprezentowała się naprawdę dobrze. Nie na tyle jednak - przynajmniej zdaniem jurorów - by uplasować się choćby w pierwszej dziesiątce. Wokalistka - mimo wszystko - jest chyba dość zadowolona. Mało tego, w rozmowie z Jastrząbpost.pl nieskromnie przekonywała, że dzieki niej na kolejnych Eurowizjach polscy reprezentanci będą mieli łatwiej.

Teraz już nie będzie "Polska? Co to za kraj?", tylko "Aaaa, to ta co wisiała albo smoka miała". To już się przełoży w przyszłości na sukcesy innych artystów

- stwierdziła Justyna Steczkowska.

Eurowizja 2025. Teoria spiskowa ws. Justyny Steczkowskiej

Nie pierwszy raz problemem Polaków na festiwalu Eurowizja okazali się jurorzy. Warto zaznaczyć, że w oczach widzów głosujących na finalistów konkursu, Justyna Steczkowska zajęła wysokie siódme miejsce. Jury zgoła inaczej oceniło Polkę i przyznało jej miejsce w trzeciej dziesiątce. To wszystko prowokuje tworzenie różnych teorii spiskowych. Do decyzji jurorów stanowczo odniósł się tancerz Piotr Musiałkowski, który towarzyszył naszej wokalistce podczas eurowizyjnych występów. To kolejna teoria spiskowa? Oceńcie sami. Pojawił się nawet wątek polityczny.

Ja na pewno liczyłem na wyższe miejsce. Nie uważam, że to jest złe miejsce, bo dawno takiego nie mieliśmy, ale jestem rozczarowany ocenami jury. Nie da się odmówić Justynie świetnego warsztatu. Ona była idealnie przygotowana fizycznie, wokalnie, używała wysokich dźwięków. Jest mi przykro, że jury tego nie doceniło. Mam wrażenie, że niezależnie, co wyślemy, to jury zawsze da nam mało punktów. (...) Nie pamiętam, abyśmy się kiedyś wpasowali w gusta jury i niestety polityczne sprawy też wciąż wychodzą

- podkreślił w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl tancerz od Justyny Steczkowskiej na festiwalu Eurowizja 2025.

