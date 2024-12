Rozenek-Majdan na spotkaniu wigilijnym w Sejmie. Internauci nie podzielają jej entuzjazmu. "Cyrk, a nie wigilia"

Małgorzata Rozenek-Majdan nie po raz pierwszy pojawiła się w Sejmie. Gwiazda jest nie tylko popularną prezenterką, ale także aktywistką walczącą o szeroki dostęp do zapłodnienia metodą in vitro w Polsce. Jako matka trójki dzieci urodzonych dzięki tej procedurze, stała się ambasadorką projektu "TAK dla in vitro". Jej zaangażowanie w tę kwestię spotkało się z szerokim odzewem społecznym i medialnym, a jej wystąpienia w Sejmie były szeroko komentowane. Rozenek-Majdan podkreślała, że procedura in vitro jest etyczna i stanowi nadzieję dla wielu rodzin pragnących potomstwa.

Rozenek-Majan relacjonuje z Sejmu. Poszła na spotkanie wigilijne

Tym razem jednak gwiazda odwiedziła gmach parlamentu z zupełnie innego powodu. Pojawiła się na spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Zaprezentowała się jak zwykle znakomicie, dopierając stylizację do rangi spotkania. Z relacji filmowej wynika także, że potraktowała tę wizytę jako okazję do spotkania i rozmowy również z tymi, z którymi jeśli chodzi o poglądy, nie do końca jej po drodze.

To chwila, w której na moment możemy odłożyć polityczne różnice i wspólnie celebrować nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Podczas spotkania dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia oraz rozmawialiśmy o tym, co naprawdę ważne – o rodzinie, wspólnocie i wzajemnym szacunku

- napisała w poście podsumowującym spotkanie, który wywołał ogromne poruszenie wśród internautów.

Internauci zarzucają Rozenek-Majdan hipokryzję i brak szacunku

Komentujący pisali wprost, że skoro nie jest katoliczką, a co więcej dobrowolnie dokonała apostazji, to nie powinna celebrować świąt i zwyczajów Kościoła katolickiego.

To lewica obchodzi Boże Narodzenie?

Dzielenie się opłatkiem jako osoba niewierząca hmmm

Teatrzyk kukiełkowy zaprasza

To jedne z łagodniejszych komentarzy. Inni zarzucali dziennikarce hipokryzję i próbę "dostania się do żłoba", a jeszcze inni wypominali, że połamała się opłatkiem z przedstawicielami Konfederacji. Słowa, które padały były bardzo nieprzyjemne, a co najdziwniejsze padały z ust osób, które powinny doceniać wagę świątecznego pojednania. Czyżby Małgorzata jako niekatoliczka, rozumiała to lepiej? Dla przeciwwagi pojawiły się także słowa uznania dla postawy Małgorzaty:

To miłe choć raz w roku ładna tradycja

Super, i różne opcje polityczne dzielą się opłatkiem

Pani Małgosia na prezydenta!

A wy jak sądzicie, czy katolickie zwyczaje są zarezerwowane tylko dla katolików?

