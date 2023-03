Doda weszła do "Love Island" i urządziła uczestnikom PIEKŁO! Oberwali wszyscy! Polały się łzy

Małgorzata Rozenek zalicza się do grona gwiazd, które nie lubią eksperymentować z wizerunkiem. "Perfekcyjna" wypracowywała styl przez lata, aż razem ze stylistami doszła do etapu, w którym stawia na klasyczne rozwiązania - garnitury, blezery, szerokie spodnie, dopasowane sukienki czy wygodne dresy. Podobnie jest z fryzurą, którą swego czasu znacząco skróciła, by znów zapuścić włosy, a teraz też... zmienić ich kolor! Dobrze wygląda?

Małgorzata Rozenek zmieniła kolor włosów! Wiadomo, jak zareagował Radosław Majdan

Przez większość środy Małgorzata Rozenek trzymała internautów w napięciu, dając wrzucanymi na InstaStories nagraniami z salonu fryzjerskiego do zrozumienia, że "blondynką już była" i nadszedł czas na zmiany. Wszyscy spodziewali się ciemnego brązu albo nawet kruczej czerni na jej głowie, tymczasem prezenterka zdecydowała się po prostu nieco przyciemnić naturalny kolor włosów.

Wieczorem, kiedy w końcu dotarła do domu, doczekała się nawet reakcji Radosława Majdana, który początkowo ponoć nie zauważył zmiany na głowie żony. Miny mówiły po chwili jednak same za siebie - oboje są zadowoleni z metamorfozy gwiazdy.

Myślicie, że etapowym przyciemnianiem Małgorzata Rozenek będzie zmierzała do faktycznej zmiany koloru włosów?

i Autor: Instagram @m_rozenek