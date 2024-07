Podekscytowana Marta Manowska potwierdza swój powrót! To już oficjalne

Marta Manowska wakacyjne miesiące zazwyczaj spędza bardzo pracowicie. W tym czasie kręcone są odcinki kolejnych edycji "Rolnik szuka żony", więc gospodyni większość czasu spędza albo na planie miłosnego hitu Telewizji Polskiej, albo w trasie - miejsca zamieszkania bohaterów "Rolnika..." często dzielą dziesiątki czy nawet setki kilometrów. Prezenterce najwyraźniej taki tryb pracy nie przeszkadza. Przeciwnie, jak wielokrotnie mówiła w wywiadach, kocha swoją pracę i jest gotowa poświęcić dla niej wiele. Okazuje się, że okazji do odpoczynku nie będzie miała i w kolejnych miesiącach. Po nagraniach do "Rolnika..." czekają ją bowiem kolejne - do "Sanatorium miłości" oraz "The Voice Senior". Manowska krótkim wpisem na Instagramie właśnie potwierdziła, że po raz kolejny będzie można ja zobaczyć w muzycznym show.

Marta Manowska ponownie w "The Voice Senior". Fani zachwyceni

"To zaczęliśmy 6, dla mnie 5, edycję @thevoiceseniortvp. I to z wysokiego C. W bardzo ważnym dla mnie miejscu. Kocham energię tych ludzi. Do zobaczenia niebawem na antenie" - napisał w poście. Obok zamieściła zdjęcie, na którym wręcz promienieje w szerokim uśmiechu. Tym samym potwierdziła, że w przyszłym roku zobaczymy kolejną edycję programu, co po zmianach w TVP nie było takie pewne.

Przypomnijmy, ze Marta Manowska była gospodynią "The Voice Senior" w pierwszych trzech edycjach show. Potem jej miejsce zajęła Małgorzata Tomaszewska. Gdy była prowadząca "Pytanie na śniadanie" zaszła w ciążę Marta Manowska ponownie stanęła u boku Rafała Brzozowskiego i utalentowanych seniorów w piątym sezonie programu. Fani bardzo ucieszyli się, że prowadzi również kolejną serię. "Ale się cieszę, że pani wróciła! Najlepsza prowadząca", "Taka Cię uwielbiam jeszcze bardziej, niech moc będzie z Tobą" - czytamy w komentarzach. Na razie nie ujawniono tego, z kim Marta poprowadzi szóstą edycję programu, ani kogo zobaczymy w roli trenerów.

Marta Manowska zmieniła wizerunek. Jej fani są podzieleni