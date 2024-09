Roztańczony Narodowy - kto wystąpi? Plejada gwiazd

Co na to Cielecka?

Już w ostatnią sobotę miesiąca, 28 września, Stadion PGE Narodowy w Warszawie zamieni się w taneczną scenę. Ósma edycja Roztańczonego Narodowego zabierze widzów w fascynującą podróż po różnych stylach muzycznych.

Największe gwiazdy muzyki disco, dance, latino i pop staną na wspólnej scenie, a wśród nich pojawią się ulubieńcy publiczności: Doda, Natasza Urbańska, Sławomir, Skolim, Just 5, Akcent, Piękni i Młodzi, Boys, MiłyPan, Weekend, Mig, Łobuzy, Blanka i Defis. To niepowtarzalna okazja, by razem z nimi zaśpiewać ich największe przeboje.

Muzyka łączy pokolenia, dlatego na scenie nie zabraknie również przedstawicieli rapu, muzyki elektronicznej oraz młodych artystów zdobywających coraz większą popularność. Dla fanów tych gatunków wystąpią VIX.N, Tribbs & Kubańczyk, Modelki oraz Julia Żugaj.

Wydarzenie uświetnią także światowe gwiazdy. Wyjątkową niespodzianką będzie występ Samanthy Fox – ikony lat 80., której przeboje rozbrzmiewały na każdej dyskotece tamtych czasów. Panie z pewnością ucieszą się z włoskiego akcentu w postaci zespołu The Kolors, grupy fantastycznych chłopaków podbijających europejskie sceny muzyczne.

Doda na Roztańczonym Narodowym

Jedną z głównych gwiazd wieczoru będzie Doda – wielokrotna zdobywczyni najważniejszych nagród polskiej sceny muzycznej, autorka tekstów i producentka. Jej hity, takie jak "Katharsis", "Nie daj się" czy "Dżaga", mimo upływu lat wciąż cieszą się ogromną popularnością. Doda promuje swój czwarty studyjny album Aquaria, z którego niemal wszystkie single uzyskały status platynowych. Spektakularny sukces odniosły m.in. utwory "Melodia ta", pokryta potrójną platyną i osiągająca ponad 31 milionów wyświetleń na YouTube, oraz stworzona we współpracy z raperem Smolastym piosenka "Nie żałuję", której teledysk od premiery 20 maja 2024 roku wyświetlono już 10 milionów razy.

Koncerty artystki to zawsze widowiskowe show z efektami multimedialnymi, które porywają zarówno młodszą, jak i starszą publiczność. Jej recital w 2022 roku na scenie SuperHit Festiwalu w Sopocie zgromadził największą widownię spośród wszystkich koncertów – transmisję oglądało średnio 2,09 miliona osób, a nagrania z występu obejrzano na Facebooku łącznie 5,5 miliona razy.

Stachursky świętuje 30-lecie

Ponadczasową gwiazdą, która świętuje 30 lat kariery artystycznej, jest Jacek Stachursky. Jego fantastyczne hity zna każdy, niezależnie od wieku. Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu będzie jego wyjątkowy występ podczas Roztańczonego PGE Narodowego. To będzie niezapomniana zabawa!

Transmisja koncertu odbędzie się w Polsacie w sobotę 28 września o 19:55.

Koncert poprowadzą gwiazdy Polsatu: Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Aleksander Sikora i Maciej Kurzajewski.

