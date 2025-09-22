Historia miłości Agnieszki Popielewicz i Marcina Mroczka

Para poznała się w 2004 roku na planie programu "Ciao Darwin". On był już wówczas gwiazdą serialu "M jak miłość", ona zaczynała karierę jako fotomodelka i prezenterka telewizyjna. Iskrzyło od pierwszych spotkań – w wywiadach chętnie opowiadali o wspólnych randkach, rozmowach do rana na Gadu-Gadu i podróżach.

Pomyślałam, że taki gwiazdor pewnie niejednej dziewczynie proponuje randkę! (…) A Marcin okazał się fantastycznym, godnym zaufania człowiekiem, romantycznym mężczyzną z ogromną fantazją, facetem, który stale mnie czymś zaskakuje

- mówiła Agnieszka Hyży (dawniej Popielewicz) w "Świecie Seriali".

Ich związek trwał pięć lat. Chętnie pokazywali się razem na salonach, pozowali do wspólnych zdjęć i w wywiadach komplementowali siebie nawzajem.

Rozstanie Agnieszki Hyży (dawniej Popielewicz) i Marcina Mroczka

Po kilku latach para rozstała się, choć – jak oboje podkreślali – starali się zakończyć relację w przyjaźni. Z czasem każde z nich zaczęło układać sobie życie na nowo. Agnieszka w 2011 roku wyszła za mąż Mikołaja Wita, z którym ma córkę, jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem. W 2015 roku poślubiła Grzegorza Hyżego, z którym doczekała się syna.

Marcin Mroczek związał się z modelką Marleną Muranowicz. Pobrali się w 2013 roku i mają dwóch synów. Niedawno aktor przeszedł przez głośny rozwód po 12 latach małżeństwa.

Agnieszka i Grzegorz Hyży odnowili przysięgę

W 2025 roku Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży świętowali dziesiątą rocznicę ślubu. Z tej okazji para zorganizowała kameralną uroczystość, podczas której ponownie powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

WE DID IT AGAIN… Nie pierwszy raz mówimy sobie TAK! Dziesięć lat później, z dziećmi obok, rodzicami i wszystkimi, którzy są częścią naszej układanki

– napisała Agnieszka Hyży na Instagramie, publikując zdjęcia w białej sukni i obok elegancko ubranego męża.

Marcin Mroczek zareagował na wiadomość o kolejnym ślubie byłej ukochanej

Pod ślubnymi fotografiami prezenterki i jej męża pojawiło się wiele komentarzy od fanów i przyjaciół. Wśród nich uwagę zwróciła krótka, ale wymowna reakcja byłego partnera Agnieszki, Marcina Mroczka. Aktor zostawił wpis:

Gratuluję❤️❤️

Choć minęło wiele lat od zakończenia ich związku, ten gest pokazuje, że relacje między dawnymi partnerami pozostają co najmniej poprawne.

Agnieszka Hyży rozprawia o patchworkowej rodzinie. Ma pomysł na nowy biznes!