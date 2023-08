Rzucił pracę w policji, teraz ujawnia kulisy brutalnych zbrodni. Kim jest Łukasz Tusiński z Kanału Kryminalnego?

Po rozstaniu Marcina Hakiela z Dominiką, do akcji wkracza Kasia Cichopek. Co za zwrot akcji, tego nikt się nie spodziewał!

Co na to Kurzajewski?

Pokój zbrodni - wywiad z Łukaszem Tusińskim

Łukasz Tusiński, były policjant, postanowił zrezygnować z pracy w służbach mundurowych i założyć Kanał Kryminalny - jeden z najpopularniejszych podcastów kryminalnych w Polsce. W serwisie Youtube ma ponad 100 tysięcy subskrybentów, a jego głosu słuchają setki tysięcy osób. Kim jest Łukasz Tusiński? Dlaczego zrezygnował z pracy w policji i postanowił wkroczyć w świat internetu? Jak to jest tworzyć podcast kryminalny i co trzeba zrobić, by odnieść sukces? Między innymi na te pytania staramy się odpowiedzieć w najnowszym, specjalnym odcinku programu "Pokój Zbrodni".

Wideo powyżej, posłuchajcie!