Elegancja i pogniecione spodnie. Kto pojawił się na premierze?

Cóż to był za wieczór! W Teatrze Kamienica pojawiła się plejada gwiazd. Na premierze błyszczała m.in. Joanna Racewicz, która postawiła na klasyczną czerń. Jej zestaw składał się ze spodni oraz dopasowanej kamizelki, które idealnie podkreśliły sylwetkę dziennikarki. Elegancki look sprawiał, że wyróżniała się na tle innych gości.

Nieco bardziej nonszalancko zaprezentowała się Małgorzata Sadowska. Aktorka wybrała jasne spodnie, które jednak przyciągnęły uwagę… z powodu widocznych zagnieceń. Stylizacja była wygodna i swobodna, choć daleka od perfekcyjnego red carpetowego efektu.

W zupełnie innym klimacie wystąpił Tadeusz Chudecki. Aktor nie tylko zapozował do zdjęć, ale też rozbawił zgromadzonych, skacząc na czerwonym dywanie. Jego energiczne wejście udowodniło, że do wydarzeń tego typu można podejść z dystansem.

Przeczytaj także: Tadeusz Chudecki stracił wszystko, co miał. Został oszukany. Co z pieniędzmi?

Naturalna Joanna Moro i piękna Beata Tadla

Na naturalność postawiła Joanna Moro. 40-letnia aktorka całkowicie zrezygnowała z makijażu, wybierając minimalistyczną, oversize’ową szarą marynarkę, którą zestawiła z czarnym topem i szerokimi spodniami. Całość uzupełniły delikatne sandałki na obcasie. Jej look wzbudził duże zainteresowanie i został odebrany jako ukłon w stronę naturalności.

Polecamy: Joanna Moro rozebrała się na środku ulicy! I na mrozie wykąpała się w wannie z lodem

W Teatrze Kamienica pojawiła się również Beata Tadla. Dziennikarka zdecydowała się na klasyczną czarną sukienkę, którą połączyła z bordową torebką i wysokimi kozakami. Prosta, ale elegancka stylizacja wpasowała się w klimat wieczoru.

Kto zaszalał na czerwonym dywanie?

Nie zabrakło też bardziej wyrazistych akcentów. Michał Wiśniewski tradycyjnie wyróżniał się w tłumie. Lider Ich Troje postawił na luźny zestaw: wzorzystą kurtkę, jeansowe bojówki i niebieski golf. Stylizację uzupełnił białymi sneakersami. Na jasne stylizacje, oprócz Małgorzaty Sadowskiej, postawiły także Karolina Nowakowska i Magdalena Zawadzka.

Synek Idy Nowakowskiej wystrojony jak ta lala. Paryski szyk na polskiej ulicy. Mamy zdjęcia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.