sanah, właściwie Zuzanna Irena Grabowska, to polska wokalistka, autorka tekstów oraz kompozytorka, która zdobyła ogromną popularność w Polsce dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi i unikalnemu stylowi muzycznemu. Urodziła się 2 września 1997 roku w Warszawie. Jej kariera bardzo szybko nabrała tempa, a jej utwory zdobyły ogromne uznanie wśród wiernych fanów.

sanah jest znana z łączenia popu z elementami indie pop, pop, synth pop, poezji śpiewanej, dance pop oraz art pop. Jej teksty często poruszają tematy miłości, emocji, a także codziennych doświadczeń, co sprawia, że jej twórczość trafia do szerokiego kręgu odbiorców. Wśród jej najpopularniejszych utworów można wymienić "Szampan", "Melodia", "Ale jazz!" (współpraca z Vito Bambino) czy "Pożegnanie". Gwiazda koncertuje bardzo dużo i jak się okazuje sporo zarabia. Niedawno prawdę na ten temat wyjawiła osoba z otoczenia gwiazdy.

sanah za jeden występ zarabia krocie? Szok, co wyszło na jaw

sanah jest jedna z najpopularniejszych artystek w Polsce i jednocześnie pierwszą, która wyprzedała aż trzy koncerty na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Niedawno Maciej Rataj, ukochany Maluby znanej z "Projekt Lady" opublikował wideo, w którym wyjawił, że młoda wokalistka bierze średnio 85 tysięcy za 45 minut swojego występu. Dziennikarze portalu eska.pl postanowili odezwać się do teamu sanah i zapytać wprost, czy jest to prawda. Okazuje się, że tego typu imprezy zdarzają się bardzo rzadko, więc istnieje prawdopodobieństwo, że jest to nieprawda. Nie wiadomo więc, skąd Rataj ma takie informacje.

