Tego fani Sanah się nie spodziewali! Piosenkarka pokazała jak myje stopy. Dziwne wygibasy w łazience. "Ja już czysta"

Sanah to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych artystek młodego pokolenia. Jej piosenki szybko stają się hitami, które nuci cała Polska. Nic zatem dziwnego, że bilety na koncerty Sanah sprzedają się w ekspresowym tempie. Artystka jest również popularna w mediach społecznościowych, gdzie często wrzuca posty związane ze swoją twórczością. Tym razem piosenkarka również nie zawiodła. Po piątkowym koncercie w Opolu wrzuciła dość nietypowe zdjęcie, którym zaskoczyła obserwatorów. Sanah pokazała jak myje stopy po występie. "Ja już czysta i ciągle myślę jak w druzgocącym deszczu ze mną byliście. Dziękuję" - napisała w poście na Instagramie. Co na to fani Sanah? Szybko rozpętała się dyskusja na ten temat.

Fani Sanah o myciu sto w umywalce. "Słyszałem, że to obrzydliwe"

Najnowszy post Sanah wywołał spore zamieszanie w komentarzach. Fotografia przedstawiająca artystkę w dość trudnej dla wielu osób pozycji zdobyła już ponad 57 tysięcy polubień. Wielu fanów przybiło przysłowiową piątkę piosenkarce, twierdząc, że myją stopy dokładnie w ten sam sposób.

"Wiedziałem, że nie jestem sam na tym świecie, który tak myje stópki. wsze słyszałem komentarze, że to wieśniackie i obrzydliwe"

"Kto tak nie mył stóp ten nie zna życia"

"Ale wygimnastykowana jesteś"

- piszą pełni podziwu fani.

"Starość zaczyna się wtedy jak nie dosięgasz stopą do umywalki"

"Pamiętaj ! Zawsze myj nogi , jak umyjesz nogi to przy okazji umyjesz też ręce"

- żartują inni.

sanah zdradziła plany na przyszłość. Fani mają powody do radości!