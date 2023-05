Sanah zmieniła tekst utworu "Marcepan". Znamy finał radiowej afery

Sanah zmieniła tekst utworu "Marcepan". Nie ma już nic o Malboro

Sanah to bezapelacyjnie obecnie najpopularniejsza artystka na polskim rynku muzycznym. Na jej koncerty przychodzą tłumy (w tym roku zagra trzy razy na stadionach), a kolejne utwory natychmiast stają się wielkimi przebojami.

Nie inaczej było w przypadku piosenki zatytułowanej "Marcepan", który swoją premierę miał 20 kwietnia. Do tej pory teledysk do tego utworu wyświetlono już 7 mln razy w serwisie YouTube.

Jak się okazało - piosenka wywołała... kontrowersje. A to wszystko za sprawą tekstu. Sanah wspomina w nim o pewnej marce papierosów. "Marlboro palić chciał/w moim aucie" - słyszymy kilkukrotnie.

To oburzyło Arkadiusza Wojciechowskiego - redaktora naczelnego Radia Elka z Leszna - który zakazał emisji "Marcepanu" na antenie swojej rozgłośni. - Polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych. Nawet jeśli to miała być sztuka i zamysłem autorki było po prostu zaśpiewanie o Marlboro, to jednak wciąż mamy do czynienia z przekazem niezgodnym z polskim prawem - mówił "Presserwisowi".

Wojciechowski powołał się więc na art. 16b. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji, który brzmi następująco: "zakazane jest nadawanie przekazu handlowego wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych".

Do sprawy wówczas szybko odnieśli się przedstawiciele Magic Records, czyli firmy odpowiedzianej za management Sanah. - Tekst piosenki jest wynikiem inwencji twórczej artystki i jest jedynie fikcją literacką - powiedziała, w rozmowie z "Presserwisem", Ewa Piętka, senior project manager w Magic Records. Dodała także, że tekst piosenki nie powstał w wyniku współpracy z koncernem odpowiadającym za dystrybucję papierosów marki Malboro.

Sanah - po akcji z Radiem Elka - zmieniła lekko tekst "Marcepanu". Nową wersję utworu zaczęły grać już stacje radiowe (m.in. Radio Eska, o czym poinformował "Presserwis"). Zamiast "Marlboro palić chciał w moim aucie" możemy teraz usłyszeć "Zadymę zrobić chciał w moim aucie". Natomiast bez zmian pozostała fraza: "Dziś w szołbizie ja kołyszę się/Jak gondola/Wszyscy wokół koka no a ja/Coca cola (zero)".

W serwisach streamingowych natomiast wersja "Marcepanu" pozostała niezmieniona.

Sonda Czy pójdziesz na koncert sanah na stadionie? TAK, PÓJDĘ NA 1 KONCERT! TAK, PÓJDĘ NA 2 KONCERTY! NIE, NIE PÓJDĘ W OGÓLE ZASTANOWIĘ SIĘ