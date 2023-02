To jakiś pech

"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. W nowym, 5. sezonie uczestniczy 12 osób, które mimo dojrzałego wieku, mają apetyt na przygodę i miłość! To sześć pań: Anita, Bożena, Ewa, Iwona, Asia i ula oraz sześciu panów: Dariusz, Adam, Zbigniew, Krzysztof, Józef i Zdzisław.

"Sanatorium miłości 5". Co wydarzy się w 8. odcinku randkowego show dla seniorów?

Jak możemy zobaczyć w zwiastunie oraz fragmentach przedpremierowych, w 8. odcinku kuracjusze spotkają się ze znanym karykaturzystą. Będą musieli wykazać się nie lada kreatywnością, czeka ich wzajemne rysowanie swoich portretów! Później Marta Manowska zabierze seniorów do sali kinowej, gdzie każdy z nich opowie o najważniejszej osobie w swoim życiu. Asia wyzna, że wychowywała się sama na ulicy, bo jej mama była zajęta pracą, więc rodzinę zastąpiła jej przyjaciółka. Poza tym widzowie będą świadkami kolejnej, czwartej już randki Ewy i Józefa. W ostatnim odcinku seniorka dała mężczyźnie do zrozumienia, że są tylko przyjaciółmi, a jednak zgadza się na kolejne spotkania lub sama go wybiera.

Czy kuracjuszom i kuracjuszkom uda się znaleźć drugie połówki? O tym przekonamy się już niedługo!

Zapraszamy na relację na żywo z 7. odcinka "Sanatorium miłości 5" - w niedzielę, 19 lutego, o 21:20. Tylko na SE.pl!

Na żywo Relacja z "Sanatorium miłości 5", odcinek 8 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 21:46 Marta Manowska zaprosiła kuracjuszy do sali kinowej. Każdy z nich opowie przed grupą o ważnej dla siebie osobie. 21:42 Anita wybrała się na randkę z Darkiem i... Krzysztofem. - Pierwszy raz w życiu dwóch mężczyzn zorganizowało mi randkę. To było bardzo ekscytujące i dowartościowujące - powiedziała seniorka. Panowie nie kryli jednak, że są zazdrośni. Darek objął i zaczął gładzić po ramieniu Anitę. To jednak było dla niej zbyt wiele. Anita nie chciała, żeby ktoś przekraczał jej granice. Oburzona wyszła z jacuzzi! - Trochę się zapędziłem - przyznał Darek przed kamerą. 21:39 Konkurencję wygrała Ewa! Seniorka zaprosiła Józefa na czwartą randkę. Para wybrała się najpierw na badania, gdzie okazało się, że wiek metaboliczny Józefa to 55 lat, a zatem 15 lat mniej, niż ma w rzeczywistości! Później poszli poćwiczyć. Oboje kochają aktywność fizyczną. - Józef to mocarz, naprawdę - powiedziała Ewa. Była pod wrażeniem jego sprawności! 21:36 Bożena popisała się talentem! Nic dziwnego, w końcu maluje obrazy. Seniorka sportretowała Anitę, której obraz spodobał się tak bardzo, że chciałaby go oprawić i powiesić w swoim domu. 21:32 Pora na sprawdzian zdolności plastycznych. Manowska zabrała grupę na spotkanie ze Szczepanem Sadurskim, znanym karykaturzystą. Każdy kuracjusz losuje osobę, którą potem będzie musiał narysować. Większość kuracjuszy była zestresowana zadaniem. Prawie wszyscy zgodnie przyznali, że nie mają umiejętności plastycznych. 21:29 Józef ma niespodziankę dla kuracjuszek. Poprowadzi dla nich zajęcia fitness! To w końcu najbardziej wysportowany ze wszystkich seniorów 5. edycji. - Wykonywały ćwiczenia dokładnie i nie było lipy - powiedział później przed kamerą. Panie były zadowolone, choć Józef nieźle je zmęczył! 21:28 Manowska chciała odwiedzić Józefa i Zbigniewa, aby poinformować jednego z nich, o tym, że został wybrany kuracjuszem odcinka. Niestety, seniorów nie było w pokoju. To pierwsza taka sytuacja w historii "Sanatorium miłości"! Panowie wybrali się na masaż. 21:26 Ewa uważa, że Krzysztof to fajny facet! Senior nie interesuje jednak Iwony jako potencjalny partner... 21:25 Krzysztofowi podobają się aż cztery kobiety! - Na razie nie mogę zdradzić do której mi najbliżej, wszystkie są na tej samej pozycji. Którą wybiorę to okaże się pod sam koniec - powiedział. Chodzi o Bożenę, Asię, Anitę i Iwonę. 21:24 Darek nie ukrywa, że to żona zawsze prasowała w jego domu. - Podział obowiązków musiał być - powiedział. Z kolei żona Zdziśka prasowała wyłącznie swoje ubrania i senior nie miał nic przeciwko. Uważa, że w związku należy dzielić się obowiązkami. 21:21 Zaczynamy! 20:20 Co wydarzy się w 8. odcinku 5. sezonu "Sanatorium miłości"? Zobaczcie zwiastun!

Odśwież relację

Zobacz wszystkich uczestników "Sanatorium miłości 5" w naszej galerii!