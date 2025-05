Sanatorium miłości: Wielkie emocje w finale. Wybór królowej turnusu rozzłościł Gosię i Anię. Kuracjusze we łzach

Stanley i Marek zabrali Ulę i Małgosię do uzdrowiska, by wspólnie skorzystać z tężni i grot solankowych. Niestety, tradycyjna już sprzeczka Małgosi i Marka zakłóciła wypoczynek drugiej parze – nie pomogła nawet "zabawa w ciszę".

Kuracjusze szykują się na finałowy bal w "Sanatorium miłości". Zanim jednak wyruszą na ostatnią imprezę turnusu, odwiedzają panią doktor Agnieszkę. Ula i Stanley otwarcie mówią o uczuciu, które ich połączyło, a pozostali seniorzy dzielą się refleksjami, jak udział w programie zmienił ich życie. W poczekalni Adam opowiada o swoich doświadczeniach z wcześniejszych turnusów.

Poznaję kobiety w sanatorium. Z kobietami dogaduję się lepiej niż z mężczyznami – mówi Adam. – Lubię rozmowy we dwoje. Jeśli kobieta nie stawia granic, to idę dalej.

Adam nie ukrywa, że nie wyklucza intymnych relacji już na pierwszym spotkaniu. Jego podejście nie podoba się Małgorzacie:

To typ faceta, którego nie chciałabym spotkać. Nie lubi konkurencji i wyjeżdża do sanatorium tylko po to, by poznawać kobiety, które mają problemy lub szukają przygody