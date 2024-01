Tak naprawdę wygląda Ralph Kaminski. Bez peruki nikt by go nie poznał! Prawdziwe włosy powalają

Damięcki wziął ogromny kredyt, by zaimponować ukochanej. Ta go zostawiła, a długi zostały. "Bank pukał do drzwi"

Katarzyna Cichopek i jej styl uległy zmianie przez ostatnie lata. Jeszcze w 2016 roku mówiła: "Na co dzień można mnie spotkać w dżinsach, w wygodnym sportowym obuwiu, w dużych, oversize’owych swetrach, to jest mój ulubiony styl" - mówiła w rozmowie z Newseria Lifestyle. Dziś gwiazda "M jak miłość" to ikona stylu. Zobaczyć ją możemy w eleganckich ubraniach, do których dobiera ekskluzywne dodatki. Kilka z nich właśnie trafiło na sprzedaż.

Sandałki w których chodziła Kasia Cichopek trafiły na sprzedaż. Cena? Szokująco niska

Gwiazda "M jak miłość" założyła konto na popularnej platformie na której sprzedawane są m.in. używane ubrania. W jej "wirtualnej" szafie znalazły się m.in. kurtki, płaszcze, sukienki oraz... buty w których wcześniej chodziła (lub przymierzyła do zdjęcia). Sandały na obcasie w mgnieniu oka znalazły nowego nabywcę. Nic dziwnego - kosztowały tylko 70 złotych!

Maryla Rodowicz wyprzedaje swój majątek

Na podobny krok zdecydowała się niedawno Maryla Rodowicz. Ubrania, które od dawna nie mieszczą się już w jej szafach trafiły na aukcję. Wokalistka sprzedała swoje kurtki, markowe buty i torebki. - Pomysł wziął się stąd, że moich szaf wszystko się już wylewa. Nic się już nie mieści. Mam specjalną garderobę na kostiumy, których też jest cała masa, ale ich nie będę się pozbywała. Sprzedaję moje cywilne ciuchy – powiedziała nam Maryla Rodowicz.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zwiedzają świat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.