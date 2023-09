Cichopek wyprzedaje ciuchy. Chcesz ponosić po niej kieckę, przygotuj się na spory wydatek

Nowa garderoba Kasi Cicopek

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie z zapałem urządzała swój nowy dom. Wnętrza jej azylu zaprojektował niezwykle popularny wśród gwiazd - Jonatan Kilczewski, który całkiem niedawno zdradził dziennikarce Super Expressu, jak będzie wyglądała garderoba aktorki. Ma to być miejsce szczególne i z ogromną pieczołowitością zostało przygotowane. Kasia jest miłośniczką serialu "Seks w wielkim mieści", więc jej garderoba będzie przypominała tę z serialu. Będzie duża, przestronna, wyposażona w miejsce nie tylko do przechowywania, ale i eksponowania modowych perełek. - Miało być fajnie, luksusowo, żeby mogła wystawić całą swoją biżuterię, szpilki, ubrania… - wyjaśnił projektant.

Katarzyna Cichopek wyprzedaje szafę. Markowe sukienki od gwiazdy

Okazuje się jednak, że nie wszystkie modowe skarby Kasia zabierze do nowej garderoby. Gwiazda "M jak miłość" właśnie organizuje wyprzedaż części swojej kolekcji. Na portal ogłoszeniowy trafiło sporo świetnych sukienek znanych marek, a także okrycia wierzchnie oraz akcesoria, których aktorka nie planuje już nosić. Ceny są zróżnicowane, ale raczej ciężko znaleźć coś poniżej 200 zł. Wszystkie ogłoszenia z ceną poniżej 100 zł, przedstawiają ubranka córki prezenterki. Ubrania Kasi to odzież z wyższej półki i trzeba za nią odpowiednio zapłacić. Ale i tak chętnych nie brakuje, większość wystawionych dotąd rzeczy sprzedała się w mgnieniu oka. Zerknijcie do naszej galerii, by dowiedzieć się, co sprzedaje gwiazda. Ażurowa sukienka jest boska i jak na razie do wzięcia!

Jonatan Kilczewski zaprojektował mieszkanie Cichopek. Aktorka ma garderobę jak Carrie z „Seksu w wielkim mieście"!