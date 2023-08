Kasia Cichopek będzie miała garderobę jak z amerykańskiego serialu! Koszt? Można kupić za to auto

Kasia Cichopek będzie miała garderobę jak z serialu! Koszt? Można kupić za to auto

Dom będzie dla Katarzyny Cichopek nie tylko miejscem relaksu i wypoczynku, ale także pracy. Za biuro posłuży jej właśnie garderoba. - To przestrzeń, która miała być przytulna, przede wszystkim dobrze wyglądać w obiektywie. Miało być jasno, ciepło, po domowemu, więc to nie jest klasyczne biuro. Kasia dała jasne wytyczne, jeśli chodzi o garderobę. Jest wielką fanką „Sex and the City”, więc chciała, żeby garderoba przypominała garderobę Carrie. Miało być fajnie, luksusowo, żeby mogła wystawić całą swoją biżuterię, szpilki, ubrania… Lustro ustawiliśmy w taki sposób, by służyło do nagrań i by nic zbędnego się w nim nie odbijało - zdradza nam Kilczewski.

Projektant wybrał specjalne drewno na podłogę, które będzie odporne na zarysowania - chociażby szpilek, które Kasia tak często zakłada. W wysokich szafach zamontowano oświetlenie, a fronty, jak i korpusy, zostały wykonane z płyty imitującej tkaninę, dzięki czemu wyglądają jak wnętrze walizki. Wyszło pięknie!

Jonatan Kilczewski zaprojektował mieszkanie Cichopek. Aktorka ma garderobę jak Carrie z „Seksu w wielkim mieście"!