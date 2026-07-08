Sara James ma powody do świętowania. 18-letnia gwiazda zdała maturę!

Wielki sukces Sary James!

Polska wokalistka, która zyskała uznanie również poza granicami kraju, pochwaliła się swoim osiągnięciem. Młoda artystka znana z popularnych programów rozrywkowych przekazała obserwatorom, że pomyślnie przeszła przez egzaminy dojrzałości. Na swoim profilu na Instagramie osiemnastolatka zamieściła pełen radości wpis. „Matura zdanaaa. Let's goooo!!!" – napisała w relacji. Do informacji dołączyła fotografię, na której uśmiecha się z ogromnym bukietem czerwonych róż, będącym zapewne prezentem z okazji tego ważnego dnia. Gratulujemy Sarze James zdanego egzaminu!

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Sara James bała się matury z matematyki

Młoda gwiazda otwarcie przyznawała, że egzaminy wiązały się dla niej z dużym stresem. Ze względu na intensywny rozwój kariery muzycznej wokalistka miała mniej czasu na naukę i częściej opuszczała zajęcia szkolne niż inni uczniowie. Jej największą obawę stanowił egzamin z przedmiotów ścisłych, a w szczególności królowa nauk.

Wiesz co, chyba matmy. Matma jest dla mnie taka, no... Bo ja, wiesz, no, nigdy nie byłam ścisłym umysłem, więc generalnie ja polski, angielski to tam luz, ale ta matma jest dla mnie ciężka, bo ja po prostu nigdy tego nie kumałam. Od samego dzieciaka zawsze miałam problemy z matmą - opowiadała w wywiadzie z Michałem Hanczakiem dla Radia ESKA.

W dniu rozpoczęcia matur, przed egzaminem z języka polskiego, artystka również dzieliła się swoimi obawami ze swoimi fanami w sieci, obawiając się konkretnych tematów.

Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury - żartowała James w mediach społecznościowych.

Okazało się jednak, że obawy były niepotrzebne, a uzdolniona piosenkarka z powodzeniem zaliczyła wszystkie egzaminy, zamykając ten etap edukacji.