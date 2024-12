Sara James powaliła wszystkich na kolana. O tym występie będzie głośno!

Co to był za występ!

Sara James zdobyła uznanie nie tylko w Polsce

Trzy lata temu Sara James zachwyciła jurorów oraz widzów czwartej edycji "The Voice Kids". Młodziutka wokalistka szybko zawładnęła polską sceną muzyczną i obecnie jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Na swoim koncie ma wiele sukcesów. Również na arenie międzynarodowej. Mimo osiągnięć Sara nie osiada na laurach i nieustannie rozwija swój talent.

W 2022 roku Sara James zdecydowała się na krok, który otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. Wystąpiła w amerykańskim talent show "America’s Got Talent". Podczas przesłuchań zaśpiewała "Lovely" Billie Eilish i zachwyciła jurorów – Simon Cowell przyznał jej Złoty Przycisk.

Niedawno sieć obiegło nagranie z londyńskiego dworca. Polska gwiazda zaśpiewała utwór "Lovely" do akompaniamentu Juliena Cohena - francuskiego pianisty, który specjalizuje się w grze w nieoczywistych miejscach publicznych. Nagranie szybko stało się wiralem i zebrało tysiące odtworzeń w niecałe 24 godziny.

"Sylwester z Polsatem": Sara James znowu zachwyciła!

Z Londynu Sara przyjechała do Polski, by razem z publicznością zgromadzoną na Stadionie Śląskim powitać Nowy Rok. Nastolatka zaśpiewała legendarny przebój Glorii Gaynor "I Will Survive". Zrobiła to w fenomenalnym stylu! Bez wątpienia był to jeden z najlepszych występów "Sylwestra z Dwójką"!

