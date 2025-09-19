Ściśnięty biust i koronki. Tak Doda zaprezentowała się na wernisażu obrazów, dla których była inspiracją!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-19 10:50

Doda od lat jest jednym najbardziej smakowitych kąsków dla portali plotkarskich, a jej pojawienia się na eventach zawsze wzbudzają duże zainteresowanie. Tym razem wokalistka zadała szyku podczas wernisażu Julii Woronowicz w Warszawie. Wydarzenie było inspirowane jej osobą, więc nie mogło zabraknąć samej artystki. Stylizacja, którą zaprezentowała, momentalnie przyciągnęła spojrzenia i stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych.

Doda znana jest nie tylko z talentu wokalnego i charyzmy scenicznej, ale również z odważnych stylizacji, które zawsze podkreślają jej indywidualny charakter. 14 września 2025 roku piosenkarka pojawiła się na widowni "Tańca z Gwiazdami" wraz z mamą, Wandą. W wielu wywiadach mówiła, że chciała, aby bliska jej osoba mogła przeżyć to wyjątkowe widowisko razem z nią. Zaledwie kilka dni później wokalistka znów znalazła się w centrum medialnego zainteresowania, tym razem na wernisażu Julii Woronowicz.

Zobacz też: Doda nagle się odwróciła i zaświeciła pośladkami. Cienka kreska z tyłu niczego nie zasłoniła

Doda prezentuje krągły biust w koronkach na wernisażu

Wystawa w Warszawie była nieprzypadkowa - twórczość Julii Woronowicz inspirowana jest Dodą i jej artystycznym dorobkiem. Sama obecność wokalistki podczas wydarzenia nadała mu szczególnego charakteru. Nie da się jednak ukryć, że to kreacja artystki stała się głównym punktem wieczoru! 

Zobacz też: Przy szpitalnym okienku Doda wyjawiła prawdę o swoim stanie cywilnym. Wszystko się potwierdziło!

Doda postawiła na klasyczną czerń, jednak w niezwykle oryginalnym wydaniu. Dopasowana marynarka świetnie podkreślała jej sylwetkę, a koronkowy kombinezon dodał całości zmysłowego pazura. Do stylizacji dobrała szpilki oraz elegancką czarną torebkę - ten model od Yves Saint Laurent kosztuje około 11 tysięcy złotych! Na uwagę zasługiwały także dodatki, duże kolczyki i pierścionek, które uzupełniły cały look. 

Doda od lat udowadnia, że koronki to jeden z jej ulubionych modowych motywów. Gwiazda chętnie sięga po przeźroczyste, koronkowe kreacje, które podkreślają jej sylwetkę i dodają stylizacjom nuty zmysłowości. Tego typu looki idealnie wpisują się w charakter artystki - odważnej, pewnej siebie i lubiącej modowe eksperymenty. Nic dziwnego, że każda jej odsłona w takim wydaniu wzbudza ogromne zainteresowanie!

Zobacz też: Tak Doda zachowywała się na szpitalnym łóżku. Nagranie nas zamurowało! Całkiem niestandardowa postawa

Zobacz naszą galerię: Ściśnięty biust i koronki. Tak Doda zaprezentowała się na wernisażu obrazów, dla których była inspiracją!

Ściśnięty biust i koronki. Tak Doda zaprezentowała się na wernisażu obrazów, dla których była inspiracją!
18 zdjęć
Sonda
Czy żałujesz, że Doda ogłasza koniec kariery?
Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DODA