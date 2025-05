Scorpions przerywają trasę! Wokalista ma poważne kłopoty ze zdrowiem. Fani w szoku

Legenda rocka, ikona sceny, twórcy „Wind of Change” i „Still Loving You” – Scorpions w tym roku obchodzą 60-lecie działalności. Ich jubileuszowa trasa miała być hołdem dla fanów i samej historii zespołu. Niestety, w ostatnich dniach pojawiły się bardzo niepokojące wieści.

Scorpionsi odwołują kolejne koncerty na jubileuszowej trasie

Zespół odwołał aż trzy koncerty: najpierw w Buenos Aires (26 kwietnia) i Bogocie (30 kwietnia), a następnie w Quito w Ekwadorze (3 maja). Wszystko przez pogarszający się stan zdrowia Klausa Meine. 76-letni wokalista zmaga się z infekcją górnych dróg oddechowych, która uniemożliwia mu śpiewanie.

Z przykrością informujemy, że zespół Scorpions nie będzie mógł wystąpić dziś wieczorem, 3 maja, w Quito. Klaus wciąż nie wyzdrowiał po wirusie, który zmusił zespół do odwołania koncertów w Buenos Aires i Bogocie. Zdiagnozowano u niego bakteryjne zapalenie oskrzeli, które niestety uniemożliwia mu śpiewanie. Zespół składa najszczersze przeprosiny wszystkim wiernym fanom w Ekwadorze i jest głęboko rozczarowany, że nie może zagrać w jednym ze swoich ulubionych krajów. Scorpions dołożą wszelkich starań, by w przyszłości powrócić do Ekwadoru i Ameryki Południowej.

- poinformowano w specjalnym komunikacie.

Klaus Maine ma kłopoty ze zdrowiem. Czy 76-latek wróci na scenę

To nie pierwszy raz, kiedy zdrowie lidera Scorpionsów krzyżuje plany zespołu. W marcu 2024 roku Klaus przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Choć początkowo mówiło się o szybkim powrocie do formy, problemy okazały się bardziej złożone. W efekcie Scorpions musieli odwołać występ na festiwalu Vive Latino w Meksyku, a teraz – także kolejne show w Ameryce Południowej.

Mimo tych zawirowań zespół nie składa broni. Na ten moment nie ma informacji o odwołaniu letnich koncertów w Europie, w tym dwóch występów w Polsce – 16 czerwca w Gdańsku i 18 czerwca w Krakowie. Fani z niecierpliwością czekają na oficjalne wieści.

W mediach społecznościowych i fanclubach zawrzało. „Bez Klausa to nie to samo”, „Trzymaj się, legendarny głosie!”, „Zdrowie najważniejsze” – piszą fani, dzieląc się wspomnieniami z koncertów i zdjęciami z idolami. Dla wielu z nich Scorpions to więcej niż zespół – to całe pokolenie emocji, buntów i pierwszych miłości.

Czy Klaus Meine wróci na scenę, by znów zaśpiewać z tą samą siłą, co kiedyś? Pewne jest jedno: świat rocka trzyma kciuki. Bo prawdziwa legenda nie gaśnie tak łatwo.