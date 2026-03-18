Sean Penn dostał wyjątkowego "Oscara" w Ukrainie. Powstał z wojennych zniszczeń

Iwona Janczewska
2026-03-18 12:03

Sean Penn nie pojawił się na gali Oscarów, choć to właśnie tej nocy sięgnął po kolejną statuetkę w karierze. Zamiast Hollywood wybrał Kijów - i to właśnie tam spotkało go wyjątkowe wyróżnienie. Aktor otrzymał symbolicznego "Oscara", wykonanego z elementów zniszczonych podczas wojny w Ukrainie.

Podczas 98. ceremonii rozdania Oscarów, Sean Penn zdobył swoją trzecią statuetkę - tym razem za rolę drugoplanową w filmie "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Gdy zeszłoroczny laureat Kieran Culkin ogłosił jego zwycięstwo, szybko okazało się, że Penna nie ma w Dolby Theatre w Los Angeles. Aktor nie pojawił się na scenie, a Culkin poinformował publiczność, że odbierze nagrodę w jego imieniu.

Nieobecność gwiazdora natychmiast wywołała falę spekulacji. Jak się okazało - słusznie.

Sean Penn wybrał Kijów zamiast Hollywood

W czasie, gdy w Los Angeles trwała najważniejsza noc filmowa roku, Sean Penn przebywał w Ukrainie. Informację tę potwierdził sam prezydent kraju, Wołodymyr Zełenski.

Przywódca opublikował wspólne zdjęcie z aktorem i skierował do niego poruszające słowa:

Dzięki tobie wiemy, jak wyglądają prawdziwi przyjaciele Ukrainy. Jesteś z nami od pierwszego dnia wojny - także i dziś. Wiemy, że nadal będziesz stał po stronie naszego kraju i naszego ludu.

Działalność Seana Penna wykracza daleko poza kino. Aktor jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zagranicznych ambasadorów sprawy ukraińskiej, a jego obecność w Kijowie - nawet w dniu własnego triumfu w Hollywood - tylko to potwierdza.

Wyjątkowy prezent od Ukraińców

Szef ukraińskich kolei, Oleksandr Pertsovskyi, wręczył Seanowi Pennowi specjalną statuetkę "Oscara". Nagroda została wykonana z metalu pochodzącego z wagonu zniszczonego podczas działań wojennych. To gest, który miał podkreślić wdzięczność za jego konsekwentne wsparcie dla Ukrainy. Nietypowa statuetka z Ukrainy to coś więcej niż nagroda. To wyraz wdzięczności i symbol solidarności w czasie wojny.

Warto wspomnieć, że aktor przekazał jednego ze swoich wcześniejszych Oscarów prezydentowi Ukrainy. W filmiku opublikowanym w internecie w 2022 roku można było usłyszeć, jak aktor mówi:

To tylko symboliczna głupota, ale jeśli wiem, że jest tutaj, to czuję się lepiej (…). Kiedy wygrasz [wojnę z Rosją - przyp.red.], przywieź mi go z powrotem do Malibu (…). Są trzy miejsca na świecie, które napełniają mnie dumą: gdzie urodziła się moja córka, gdzie urodził się mój syn i tutaj [gdzie zostawiłem swojego Oscara - przyp. red.]

W zamian Zełenski wręczył Pennowi Order Zasługi "za jego szczere wsparcie i znaczący wkład w popularyzację Ukrainy na świecie". Teraz otrzymał on kolejne, wyjątkowe wyróżnienie.

