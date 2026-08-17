Sebastian Fabijański reprezentantem Polski na Eurowizji 2027? "Chyba nie mamy wyboru"

Sebastian Fabijański rozwija muzyczną karierę

Sebastian Fabijański jest powszechnie kojarzony przede wszystkim z karierą aktorską, jednak od dłuższego czasu realizuje się również na polu muzycznym. Obecnie to właśnie na rozwijaniu tej pasji artysta skupia się najbardziej. Efektem tych działań jest wydanie kilku wspólnych piosenek z wokalistką Daryą Frączek. Duet miał okazję zaprezentować się szerszej publiczności podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, startując w konkursie Premier z utworem „nieIDEALNA”. Choć występ nie przyniósł im wygranej, Fabijański nie zwalnia tempa. Twórca podzielił się niedawno nową koncepcją, dzięki której zamierza dotrzeć ze swoją muzyką do jeszcze większej liczby słuchaczy.

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Sebastian Fabijański Festiwal Opole 2026

Sebastian Fabijański weźmie udział w preselekcjach do Eurowizji?

Sebastian Fabijański otwarcie przyznał, że rozważa start w krajowych eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Zanim podjął ostateczną decyzję, postanowił sprawdzić opinię swoich obserwatorów. Na swoim profilu udostępnił ankietę, w której internauci mogli wybrać jedną z trzech odpowiedzi, wyrażając aprobatę, obojętność lub sprzeciw wobec jego eurowizyjnych planów. Zdecydowane zwycięstwo odniosła opcja pierwsza, zdobywając poparcie na poziomie 93 procent! Fabijański, udostępniając wyniki głosowania, stwierdził, że w takiej sytuacji „Chyba nie mamy wyboru”. Wydaje się więc, że wyłonił się pierwszy poważny kandydat do udziału w eliminacjach. Trzeba zaznaczyć, że Telewizja Polska nie rozpoczęła jeszcze procedury konkursowej, a ogłoszenia o naborze można spodziewać się w miesiącach jesiennych.

Autor: sebastian.fabijanski.official/ Instagram

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2027?

Kolejna, 71. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie ugoszczona przez miasto Burgas, położone nad brzegiem Morza Czarnego. Rywalizacja półfinałowa zaplanowana jest na 11 i 13 maja 2027 roku. Decydujące starcie, w którym poznamy triumfatora całego wydarzenia, odbędzie się w trakcie wielkiego finału 15 maja 2027 roku. Bułgaria zyskała prawo do organizacji konkursu dzięki bezprecedensowemu zwycięstwu Dary, która podbiła serca widzów i jurorów utworem „Bangaranga”. Dla tego kraju będzie to debiut w roli gospodarza największego muzycznego widowiska na świecie.