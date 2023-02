Sebastian Fabijański zgolił brodę! Jest nie do poznania. To dla 19-letniej ukochanej?

Andrzej Grabowski wyznał księdzu, że "są pewne grzechy, za które nie żałuje". Niebywałe, co mu odpowiedział!

To musiało być straszne

Sebastian Fabijański to aktor oraz raper, o którym od pewnego czasu jest bardzo głośno. Po głośnym rozstaniu z Maffashion, skandalu z kontrowersyjną Rafalalą i romansie z Anną Marią Sieklucką wiele wskazuje na to, że gwiazdor znalazł szczęście u boku 19-letniej tiktokerki Zosi. Ich miłość kwitnie i chętnie okazują sobie uczucia publicznie. Fabijańskiego i Zofię dzieli jednak spora, bo aż 16-letnia różnica wieku. Aktor zaskoczył nie tylko nowym związkiem, ale również diametralną zmianą wizerunku. Postanowił zgolić brodę, którą nosił od lat. W tej wersji jest niemal nie do poznania! Chciał się odmłodzić dla ukochanej?

Sebastian Fabijański zgolił brodę. Ubyło mu lat!

Okazuje się, że to nie miłość, a nowa rola popchnęła Fabijańskiego do decyzji o zgoleniu brody. Jak można się domyślić, nowy wizerunek aktora ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W komentarzach pod zdjęciem, które aktor zamieścił na swoim profilu na Instagramie, zaroiło się od komentarzy:

- Zdecydowanie team broda,

- 10 lat młodziej,

- Nieeee, brodo, wróć,

- Jak mówią, ładnemu we wszystkim ładnie,

- Super, dużo młodziej i świeżo

- Nie do poznania,

- Świetnie wyglądasz z brodą i bez niej,

- Jak niemowlak,

Z brodą bardziej zadziornie, a bez elegancko. Najważniejsze, że ty się dobrze czujesz w nowym wcieleniu, a publiką nie ma co się przejmować - czytamy.

A co wy sądzicie o metamorfozie Sebastiana Fabijańskiego? Zobaczcie zdjęcie!

PIERWSZY WYWIAD FABIJAŃSKIEGO PO OGŁOSZENIU NA FAME MMA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.