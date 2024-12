Czesław Niemen powiedział, że to jego brat! Prawda była zupełnie inna. Piotr Kuźniak ujawnił to dopiero teraz!

"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat wzbudza ogromne emocje. Chociaż kolejna edycja jeszcze się nie zaczęła, to już w sieci pojawiło się na jej temat sporo plotek. Jedną z nich było to, że popularny aktor Sebastian Fabijański weźmie udział w show Polsatu.

Sebastian Fabijański nie weźmie udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

W nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami" swój udział potwierdziły już: Blanka Stajkow, Adrianna Borek oraz Maria Jeleniewska. Z kolei wśród uczestników swoją obecność miał potwierdzić Sebastian Fabijański. Niestety niedawno wyszło na jaw, że gwiazdor zrezygnował z udziału w programie Polsatu.

Jak donoszą dziennikarze portalu pudelek.pl, Fabijański zrezygnował z udziału w ostatniej chwili. Swoją decyzję miał tłumaczyć innymi obowiązkami zawodowymi.

Sebastian niestety nie weźmie udziału w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Było blisko podpisania umowy, bo byli już dogadani z programem na przeróżne warunki. Ale w związku z tym, że zagrał dużą rolę w nowym filmie Macieja Kawulskiego, który będzie miał premierę w przyszłym roku, to uznał po konsultacjach, że to nie jest dobry pomysł, żeby brał w tym udział. To by generowało zbyt dużo "plotkarskiego kontentu", czego Sebastian nie chciał. Marzy, żeby ludzie raczej o nim zapomnieli na jakiś czas, by mocno uderzyć z tym nowym filmem. On już ma dość rozgłosu - wyjawił informator portalu.

Kiedy nowa edycja "Tańca z Gwiazdami"?

Jak podaje portal Press "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" rozpocznie się 2 lub 9 marca 2025 roku. Podczas finału minionej edycji tanecznego show Polsatu poznaliśmy pierwszą uczestniczkę. Wiosną na parkiecie swoje umiejętności zaprezentuje Blanka. "Super Express" pogratulował jej udziału w nadchodzącej edycji show. W rozmowie z nami gwiazda przyznała, że nie ma doświadczenia w tańcu towarzyskim, dlatego będzie to dla niej wyzwanie.

Bardzo dziękuję, jest mi mega miło naprawdę za te piękne słowa. Natomiast będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ tańca towarzyskiego jeszcze nie dotknęłam, nie spróbowałam, więc zupełna nowość - powiedziała "Super Expressowi" Blanka.

O to czy już się jakoś przygotowuje do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" Blanka odpowiada, że jeszcze nie, ale niedługo ma taki zamiar.

Jeszcze nie, ale szczerze planuję szybko zacząć - przyznała nam artystka.

