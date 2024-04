Seniorka z "Sanatorium miłości" to milionerka? Wołali na nią "kaszanka"

Andrzej Piaseczny zdjął opatrunek z oczu, a my przeżyliśmy szok. Nie do wiary, jak teraz wygląda!

Jakiś czas temu w 6. edycji programu "Sanatorium miłości" w gronie uczestników pojawiła się Maria Oleksiewicz. Pewna siebie seniorka od razu zyskała uznanie widzów, którzy docenili jej charyzmę i wdzięk. Niedawno na jaw wyszło, że kuracjuszka to bardzo zaradna kobieta. Stoi ona na czele popularnej firmy, której wyroby znane są w całej Polsce.

Zobacz też: Sanatorium miłości. Maria mieszka jak królowa. Na widok tych zdjęć, aż przysiedliśmy z wrażenia

Maria Oleksiewicz z "Sanatorium miłości" to znana bizneswoman

Maria Oleksiewicz może pochwalić się ogromnym dorobkiem zawodowym. Kobieta prócz występów w "Sanatorium miłości" ma prężnie rozwijającą się firmę. Jej biznes znany jest z produkcji wyrobów mięsnych, które dystrybuowane są po całej Polsce.

W hicie TVP Maria wyznała, że już jako 19-letnia dziewczyna zmuszona była do tego, by zacząć opiekować się rodzinnym majątkiem. Swoje nazwisko Oleksiewicz porównała do takich osobistości, jak Blikle czy Grycan.

"Całe życie miałam firmy: wytwórnię wędlin, masarnię, pensjonat, restaurację i hotel w Zakopanem. Ojciec zmarł, jak miałam 19 lat, więc przejęłam po nim pałeczkę i musiałam być motorem. Moje nazwisko to marka tak jak Blikle czy Grycan. Wszyscy znają naszą kaszankę. Nawet w "Sanatorium" trzech kamerzystów wołało na mnie: "kaszanka". Odpowiadałam im: wy musicie mnie znać od dawna, chłopaki" - powiedziała kobieta w programie.

Zobacz też: Sanatorium miłości. Zobaczyliśmy, jak mieszka Elżbieta i aż nas zatkało! W tym domu wydarzyła się tragedia. Mamy ZDJĘCIA

Maria Oleksiewicz mieszka jak milionerka

Jakiś czas temu Maria pochwaliła się fanom swoim ogromnym domem. Trzeba przyznać Uczestniczka "Sanatorium miłości" w szczególności lubi styl ludwikowski. Na ścianach wiszą obrazy w pięknie zdobionych ramach. Ogromne wrażenie robi ogród kobiety. Zielona przestrzeń wokół posiadłości przypadła do gustu internautom, którzy nie szczędzili komplementów. "Jak pięknie, można poczuć się jak w raju. Cudownie mieszkasz", "Uroczo, kwieciście" - pisali w sieci.

Sonda Oglądasz "Sanatorium miłości"? TAK NIE