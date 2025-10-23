Sensacja! Będzie drugi pogrzeb "Janosika"! Marek Perepeczko wróci swojego ulubionego miejsca na ziemi

2025-10-23 13:25

Sensacyjna wiadomość! Marek Perepeczko, legendarny Janosik będzie miał swój drugi pogrzeb! Po 20. latach urna z prochami gwiazdora zostanie przeniesiona do miasta, które sobie ukochał. 25 października w kościele św. Rocha w Częstochowie odbędzie się uroczystość, której będzie przewodniczył bp Antoni Długosz. Czy Agnieszka Fitkau-Perepeczko pojawi się na drugim pogrzebie męża?

Marek Perepeczko, aktor filmowy i teatralny oraz dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zmarł 17 listopada 2005 roku. Miał zaledwie 63 lata, jego nagła śmierć była szokiem dla bliskich i fanów. Prochy gwiazdora spoczęły w grobie jego rodziców na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Teraz czeka go drugi pogrzeb w miejscu, które sobie wybrał i ukochał. 

Marek Perepeczko wróci do Częstochowy

Urna z prochami Marka Perepeczko zostanie przeniesiona do Częstochowy. Ceremonia odbędzie się 25 października o godzinie 14.00 w kościele na cmentarzu św. Rocha. Uroczystościom będzie przewodniczył bp Antoni Długosz - duchowny związany z częstochowskim środowiskiem artystycznym.

Drugi pogrzeb Marka Perepeczki ma mieć charakter symboliczny. To, według zapewnień przyjaciół legendarnego Janosika, spełnienie marzenia mieszkańców Częstochowy. Tamtejsi twórcy, znajomi i fani gwiazdora od lat uważają, że powinien na zawsze spocząć właśnie tutaj, gdzie finalnie znalazł sens samotnego życia.

Dyskusje o grób na Powązkach

Dotychczasowy grób aktora w Warszawie bywał przedmiotem dyskusji. Uwielbiany przez Polaków Janosik spoczywał w piaskowcowym grobie, który z czasem niszczał. Fani Marka Perepeczki uznawali, że postać tego formatu zasługuje na znacznie lepsze upamiętnienie jego dokonań.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko, wdowa po Marku, odnosiła się do tej krytyki w jednoznaczny sposób. Znana z ciętego języka gwiazda mówiła w Plejadzie:

Ludzie czasem nie mają pojęcia, o czym mówią. Twierdzą, że „grób Perypeczki” jest nieporządny, ale nie wiedzą nawet, jak napisać poprawnie nazwisko. Śmieję się z takich komentarzy – to kabarecik.Choć jej słowa odbiły się szerokim echem, dyskusja na temat nowego miejsca pochówku aktora powracała regularnie. Dziś staje się faktem.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko będzie na drugim pogrzebie męża?

Kontaktowaliśmy się z Agnieszką Fitkau-Perepeczko, aby dowiedzieć się, jaka jest jej reakcja na kwestię przeniesienia prochów ukochanego męża do Częstochowy. Czy wdowa będzie obecna na drugim pogrzebie Marka Perepeczki? Kiedy otrzymamy odpowiedź natychmiast o tym poinformujemy. 

