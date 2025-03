Sensacja! Dowbor i Koroniewska pojadą na "Azja Express"?!

Asia i Maciek nie mogą sobie pozwolić na miesięczny wyjazd. Bo jakby daleko zaszli, to tyle by im zeszło. Takie są względy produkcyjne. Chociaż bardzo by chcieli, to jednak mają na uwadze córki. Nie mają z kim ich zostawić. Mama Joasi nie żyje, a z tatą nie ma kontaktu. Zostaje mama Maćka - Katarzyna Dowbor - która mieszka pod Warszawą, ale jest na tyle zajęta zawodowo, że nie ma opcji, by na tak długi czas przejęła wnuczki. Poza tym na tyle by jej nie chcieli obarczać obowiązkami. Oni bardzo by chcieli wystąpić w tym show. Trwają teraz między nimi dyskusje, kto i z kim mógłby ewentualnie jechać. Sprawa jest gorąca.