Sensacja! Mąż Kaczorowskiej zakochany! Przyznał się w kim. Nie jest to już jego żona

Byliśmy OBOJE w związkach, jak poszliśmy razem do łóżka. To był duży błąd i żałuję, że tak to się zadziało. Nie mam zamiaru ściemniać i koloryzować. Zachowałem się wtedy jak dupek. Gdybym był dojrzalszy, to postąpiłbym inaczej. A czemu to piszę? Być może ktoś to przeczyta i nie popełni mojego błędu.