Sensacyjne wieści o Tańcu z Gwiazdami! Kaczorowska zatańczy w parze z kobietą?!

Po zakończeniu 16. edycji "Tańca z gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie emocjonalny wpis. Tancerka i aktorka ostatecznie nie zdobyła Kryształowej Kuli w parze z Filipem Gurłaczem. Ale i tak widziała powód, aby wzruszająco podziękować.

Praca z Tobą to była wielka przyjemność. A powrót na parkiet Tańca z Gwiazdami okazał się przepiękny... Czas z Tobą mnie zmienił. Zmienił wiele w moim życiu. Jestem za to wdzięczna. Bardzo

Po wszystkim nie nie było jednak jasne, czy Agnieszka Kaczorowska zatańczy w 16. edycji Tańca z Gwiazdami. Aktorka miała się obawiać "powtórki z rozrywki", czyli plotek na temat jej ewentualnego romansu z kolejnym partnerem tanecznym. Istotnie, gorące tańce z Filipem Gurłaczem rozgrzały emocje fanów do czerwoności, a w sieci roiło się od plotek i podejrzeń.

Podczas finału 16. edycji "Tańca z gwiazdami" Polsat ogłosił, że jesienią oczywiście zobaczymy kolejną edycję tanecznego show. Już teraz wiadomo, że jako gwiazda zatańczy Ewa Minge. Nazwiska innych celebrytów są nadal tajemnicę. Niepewny okazał się za to udział Agnieszki Kaczorowskiej, która do 16. edycji programu wróciła po kilku latach przerwy i niemałych aferach. Zobacz też: Agnieszka "Nie jestem niczyją kochanką" Kaczorowska w objęciach Marcina Rogacewicza. Oboje przed rozwodami...

Gwiazda "Klanu" miała się obawiać, że w nowej edycji Tańca z Gwiazdami znów będzie łączona z tanecznym partnerem. I, jak donosi Fakt, produkcja wpadła na iście "szatański pomysł"! Czegoś takiego w TzG nigdy nie było!

Podobno udało się przekonać Kaczorowską do udziału w kolejnej edycji tanecznego show Polsatu. Podobno było to bardzo trudne ze względu na jej obawy.

Tuż po zakończeniu finału, w rozmowie z Faktem, tancerka przyznała, że jeszcze nie zdecydowała, czy tańczyć dalej na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Z tego powodu producenci wpadli na ten właśnie pomysł, aby Kaczorowska wystąpiła w parze z... kobietą!

W związku z jubileuszem 20-lecia "Tańca z gwiazdami" w Polsce szykują się rewolucyjne zmiany. Program będzie pełen niespodzianek, a żeńska para taneczna mogłaby być jedną z nich

– zdradził informator Faktu.

Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, będziemy informowali na bieżąco, jakie informacje w sprawie nowej edycji Tańca z Gwiazdami podjął Polsat.

To co Gurłacz zrobił po swoim tańcu wmurowało wszystkich. Wykrzyczał to na całe studio. Płakała jego żona i Kaczorowska