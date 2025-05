Agnieszka Kaczorowska wreszcie wyjaśniła, co z tym romansem z Filipem Gurłaczem. "Robiliśmy swoje". Pojawiły się problemy prywatne

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz wystąpili razem w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" i natychmiast zwrócili na siebie uwagę... absolutnie wszystkich. Aktorka znana z "Klanu" świetnie prowadziła utalentowanego kolegę po fachu, a ich występy były, za każdym razem, nie tylko profesjonalne, ale i pełne pasji oraz żaru.

Ten żar jednym się podobał, a innych niepokoił. Tym bardziej że Agnieszka była w trakcie rozstania z mężem, a Filip miał żonę, ale ta nie pojawiała się na planie "TzG". Szybko zaczęły się plotki o romansie tanecznych partnerów, które ci momentami podsycali np. zmysłowymi zdjęciami.

W finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Gurłacz postanowił udowodnić, że to żona jest dla niego najważniejsza. Gdy aktor skończył ostatni taniec, podbiegł do żony i dał jej bukiet kwiatów. Zdecydował się na wyznanie:

Pocałunkom nie było końca.

Teraz plotki o romansie skomentowała Kaczorowska. W rozmowie z Party wyznała:

Agnieszka i Filip tańczyli w show Polsatu, a jednocześnie borykali się z prywatnymi problemami. Kaczorowska układała sobie na nowo życie po rozstaniu z mężem. Ani jej, ani jej partnerowi z parkietu nie było lekko. Udało im się jednak stworzyć bardzo zgraną drużynę.

Myśmy się skupiali na tym, co mamy do zrobienia i na tym, żeby... Bo każde z nas upadało, miało trudniejsze momenty, które wynikały z różnych rzeczy, czy to związanych z mediami, czy sytuacjami prywatnymi, bo nadal jesteśmy ludźmi, którzy żyją na tym świecie i mają swoje rodziny, prywatne tematy. To jak ktoś leżał na łopatkach, to druga osoba podawała rękę i go podnosiła, i staliśmy za sobą. I to jest mega ważne. Do samego końca programu czułam, że mamy team.