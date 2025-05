Marcin Rogacewicz jest w trakcie rozwodu. Ma już nową miłość?

Marcin Rogacewicz (45 l.) jest doskonale znany fanom polskich seriali. Zagrał m.in. w "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej" czy "Przyjaciółkach". Od kilku sezonów wciela się w opiekuna tytułowego "Komisarza Alexa". Do tej pory o jego życiu prywatnym nie było za głośno. Wszystko zmieniło się na początku tego roku, gdy zaczął być łączony z Agnieszką Kaczorowską (32 l.).

Atmosferę wokół przystojnego aktora dodatkowo podkręciły doniesienia o rozwodzie. Marcin Rogacewicz przez 12 lat był mężem Mai Rogacewicz, z którą ma czworo dzieci. Dotąd ich małżeństwo uchodziło za udane, a sam aktor stronił od medialnego szumu i unikał plotek. Jednak według Pudelka na początku 2025 roku do sądu miał wpłynąć pozew rozwodowy, którego jedną ze stron jest właśnie Rogacewicz.

Gwiazdora "Komisarza Alexa" w lutym przyłapano na romantycznym spacerze z Agnieszką Kaczorowską, która również jest w trakcie rozwodu. Aktor miał również towarzyszyć koleżance po fachu i jej córkom podczas wielkanocnego wypadu nad morze. Sami zainteresowani konsekwentnie unikają odpowiedzi na pytania o to, co ich łączy, ale coraz częściej są spotykani w swoim towarzystwie.

Marcin Rogacewicz zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Pewnym jest, że Agnieszkę i Marcina łączą relacje zawodowe. Występują bowiem razem w przedstawieniu "Botoks". Aktor kibicował koleżance z teatru podczas jej zmagań w "Tańcu z Gwiazdami". Tuż przed finałem Marcin Rogacewicz opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem "Jadę dalej na piętro numer 8" z emotką korony. Nie jest tajemnicą, że Kaczorowska i Gurłacz występowali właśnie pod numerem ósmym.

Szum wokół aktora sprawił, że zainteresowali się nim producenci "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Podobno bardzo chętnie zobaczyliby go na parkiecie. Aktor miał otrzymać propozycję udziału w nowym sezonie. Jednak jak donosi Pudelek, odrzucił propozycję.

Był plan, by ściągnąć go do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niestety, grzecznie podziękował, argumentując, że to nie dla niego. Widział, ile kosztował Filipa Gurłacza udział w programie i on nie chce przechodzić przez to samo. Wystarczy mu, że gra z Agnieszką w jednym spektaklu - powiedziała portalowi osoba z produkcji.

Z kolei znajomi aktora podkreślają, że nie chce on robić ze swojego życia "medialnej szopki".

Stwierdził, że przez całą jego karierę nie doczekał się tak wielu publikacji, jak ostatnio. Narzeka na to znajomym z branży. On zdaje sobie sprawę, że przy mega popularnej Adze jest na to skazany, ale sam z siebie nie zamierza dokładać do kotła i czynić kroków, które by tylko to zainteresowanie nim wzrosło - cytuje słowa informatora Pudelek.

