Tata Agnieszki Kaczorowskiej wysłał córce SMS-y. Tancerka ujawniła treść! To wiele wyjaśnia

Agnieszka Kaczorowska rozstanie i "Taniec z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska obecnie - biorąc pod uwagę popularność - znajduje się w ścisłej czołówce polskich celebrytek. Gwiazda serialu "Klan" przez kilka lat prowadziła względnie spokojne życie. Nagle jednak gruchnęła wiadomość o tym, że rozstaje się ze swoim mężem - Maciejem Pelą. Potem Agnieszka Kaczorowska oficjalnie potwierdziła to w programie Kuby Wojewódzkiego w TVN. Obecnie sprawa rozwodowa jest w toku. W międzyczasie celebrytka powróciła do programu "Taniec z Gwiazdami". Produkcja sparowała ją z Filipem Gurłaczem, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Duet przez program szedł jak burza. W finale jednak musiał on uznać wyższość pary Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke. Agnieszka Kaczorowska porażkę chyba mocno przeżyła, czego dowodem był nieelegancki wpis na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska i zawiłe relacje z ojcem. Ostatnio dostała SMS-y

Gdy wydawało się, że temat "Tańca z Gwiazdami" jest już zamknięty, Agnieszka Kaczorowska niespodziewanie wygadała się o swoim ojcu. Przypomnijmy, że w przeszłości relacje gwiazdy "Klanu" z tatą były zawiłe. Wpływ na to miał zapewne jego rozwód z mamą Agnieszki Kaczorowskiej. Potem jednak nastąpiła naprawa stosunków.

Kolejna osoba przerwała milczenie. Tak naprawdę zachowuje się Agnieszka Kaczorowska poza kamerami

Jesteśmy dwa dni po tym, jak spotkaliśmy się wieczorem i piliśmy sobie winko. Bardzo dużo rzeczy się znowu otworzyło

- mówiła w rozmowie z Wojciechem Cejrowskim. Potem jednak chyba znów było gorzej...

Myślę, że on mnie kocha i ja go kocham, bo jest moim ojcem. Ale to jest więź genetyczna, a nie zbudowana relacja. Do tego potrzebne jest zaangażowanie dwóch stron i chęć zmian

- zaznaczyła Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Żurnalistą. Wygląda na to, że znów jest lepiej. Tancerka zdradziła, że tata wysyłał jej SMS po to jej występach w programie "Taniec z Gwiazdami". Ujawniła nawet ich treść. To wiele wyjaśnia w kontekście jej relacji z tatą.

Dostaje SMS-ka, że było pięknie

- zdradziła celebrytka.

Juror "Tańca z Gwiazdami" komentuje wygraną Jeleniewskiej. Powinna wygrać Kaczorowska z Gurłaczem?