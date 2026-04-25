Senyszyn bez hamulców! Tak nazwała przeciwników edukacji seksualnej

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-04-25 5:00

Temat edukacji zdrowotnej i seksualnej w szkołach znów rozpala emocje. Głos w sprawie zabrała Joanna Senyszyn i nie gryzła się w język. Jej mocne słowa o przeciwnikach takich zajęć mogą wywołać lawinę komentarzy.

Joanna Senyszyn
Joanna Senyszyn Prawie 50 lat razem. Joanna Senyszyn i jej mąż Bolesław Prawie 50 lat razem. Joanna Senyszyn i jej mąż Bolesław Prawie 50 lat razem. Joanna Senyszyn i jej mąż Bolesław
Galeria zdjęć 28

Słowa Senyszyn podzielą Polskę! Poszło o edukację 

Dyskusja o tym, czego powinny uczyć się dzieci w szkołach, trwa od lat, ale teraz znów nabiera tempa. Wprowadzenie edukacji zdrowotnej i decyzja o oddzieleniu jej od edukacji seksualnej podzieliły społeczeństwo. Jedni biją brawo, inni są oburzeni. W tym gorącym sporze swoje stanowisko jasno przedstawiła Joanna Senyszyn i zrobiła to w bardzo bezpośredni sposób.

Awantura o edukację seksualną! Senyszyn mówi wprost, co myśli

Polityczka nie ma wątpliwości: sprzeciw wobec edukacji zdrowotnej, a zwłaszcza seksualnej, jest dla niej kompletnie niezrozumiały. Jej zdaniem to właśnie brak wiedzy prowadzi do największych problemów. 

Najwięcej emocji wzbudziły jednak jej słowa o przeciwnikach edukacji seksualnej. Senyszyn stwierdziła, że "niezdrowe emocje" wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. To zdanie może podzielić internautów.

Według niej edukacja seksualna to nie żadna ideologia, ale element podstawowej wiedzy o życiu. Podkreśla, że młodzi ludzie powinni wiedzieć nie tylko o relacjach czy emocjach, ale także o realnych zagrożeniach. Wśród nich wymienia choroby przenoszone drogą płciową, uzależnienia czy problemy wynikające z nadmiernego kontaktu z pornografią.

Szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo najmłodszych. Jak zaznacza, dzieci muszą wiedzieć, czym jest tzw. "zły dotyk" i kiedy powinny reagować. Bez odpowiedniej edukacji są po prostu bezbronne wobec zagrożeń.

To jest niepojęte, że można być przeciwnikiem edukacji zdrowotnej, a już zwłaszcza edukacji seksualnej, bo tak naprawdę jeszcze ta zdrowotna to jakoś tam przychodzi, a seksualna budzi właśnie niezdrowe emocje. Ale powiedzmy sobie jasno, to tylko zboczeńcy mogą odczuwać niezdrowe emocje, kiedy słyszą o edukacji seksualnej. Normalny człowiek ma świadomość, że skoro edukujemy się w każdej dziedzinie, bo bez edukacji po prostu nie wiemy wielu rzeczy, to również powinniśmy być wyedukowani w dziedzinie seksu, dlatego że życie seksualne, które jest naszą podstawową potrzebą, niesie jednak dużo niebezpieczeństw. Są choroby weneryczne, są różnego rodzaju zaburzenia związane, chociażby z oglądaniem pornografii, a zatem powinniśmy znać te niebezpieczeństwa, powinniśmy wiedzieć, co to jest tak zwany zły dotyk - mówi "Super Expressowi" Joanna Senyszyn.

Polityczka ostro skrytykowała też decyzję Barbary Nowackiej o rozdzieleniu edukacji zdrowotnej od seksualnej. Jej zdaniem to poważny błąd. Porównała tę sytuację do nauczania medycyny bez omawiania części chorób.

Przecież ostatnio bardzo dużo mówimy o tym, że właśnie dzieci są molestowane, ale dorośli, także trzeba wiedzieć, przed czym się bronić, kiedy dziecko powinno zgłosić rodzicom, kiedy powinno zgłosić w szkole, że coś jest nie tak. A bez edukacji dziecko nie będzie tego wiedziało, także uważam, że to jest skandaliczne, że ministra edukacji Nowacka rozdzieliła teraz edukację seksualną od zdrowotnej. Zdrowotna będzie obowiązkowa, a edukacja seksualna nieobowiązkowa. To tak jakbyśmy powiedzieli, że jednak o nowotworach nie będziemy na medycynie uczyć, a będziemy o innych chorobach. No nie, człowiek jest jednością. W związku z tym musimy, à propos zdrowia, mówić o wszystkich jego aspektach, także o życiu seksualnym, które niesie różnego rodzaju niebezpieczeństwa - mówi nam Senyszyn.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz naszą galerię: Senyszyn bez hamulców! Tak nazwała przeciwników edukacji seksualnej

Joanna Senyszyn
Galeria zdjęć 28
Sonda
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA SENYSZYN