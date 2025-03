Gwiazdor sięgnął dna. Był bezdomny i uzależniony. Nagle wszystko się zmieniło! Tak teraz wygląda

Agnieszka Kaczorowska podjęła radykalną decyzję! Zaskoczyła całą Polskę. To już pewne!

W przypadku Shauna Weissa wszystko zapowiadało się doskonale. Był jeszcze dzieckiem, kiedy zaczął grać w serialach i filmach. Jako 7-latek występował w show "Pee-wee's Playhouse", pojawił się w "Websterze" czy "The Cosby Show", serialach, które kojarzą również polscy widzowie, bo były u nas emitowane. W 1992 r. zagrał w "The Mighty Ducks" ("Potężne kaczory"), a dwa lata później ponownie wcielił się w Grega. Trzecia część serii Disneya o drużynie hokejowej została wypuszczona w 1996 r.

Shaun grał u boku Emilio Esteveza i Joshuy Jacksona. W serii pokazał się też Ian Ziering, który później wybił się dzięki udziałowi w "Beverly Hills, 90210". Ci aktorzy umieli wykorzystać swoje 5 minut sławy i zamienić je na lata wypełnione rolami i dobrobytem. Weissowi powinęła się noga.

Dorosłe życie gwiazdora nie było usłane różami

Shaun dorastał przed kamerami. Grał aż do 2008 r., ale nie udało mu się odnieść większych sukcesów. Gdy problemy w życiu zawodowym i prywatnym zaczęły się nawarstwiać, sięgnął po substancje, które okazały się niemal gwoździem do trumny. Weiss stracił wszystko i wylądował na ulicy.

W 2017 r. został aresztowany podczas próby kradzieży auta. Trafił do aresztu, a kaucję, by mógł z niego wyjść, ustalono na ponad 50 tys. dolarów. Zdjęcia z zatrzymania aktora trafiły do sieci. Trudno było na nie patrzeć ze spokojem! Dziecięcy gwiazdor był wychudzony i zaniedbany, a jego wygląd po prostu przerażał.

W więzieniu spędził 12 dni, ale 5 dni po wypuszczeniu znów został aresztowany. Tym razem za posiadanie narkotyków. Skazano go na 90 dni pozbawienia wolności.

W 2020 r. Weiss postanowił odbudować swoje życie na nowo i poszedł na odwyk. Udało mu się wygrać z nałogami!

Shaun Weiss teraz. Od 5 lat trzeźwy! Żyje inaczej, wygląda zdrowiej

Aktor w sieci wyznał, że od 5 lat jest trzeźwy i czysty od narkotyków. W tym czasie jego życie zmieniło się diametralnie. Weiss znów udziela się publicznie - pojawia się w występach komediowych, ale również opowiada o swoich problemach z uzależnieniem, walką z nałogami i powrotem "do żywych". Zarabia na dawnej sławie, sprzedając autografy i pojawiając się na imprezach.

45-letni aktor jest również szczęśliwie zakochany, co widać na jego instagramowym profilu. Shaun, którego konto śledzi blisko 40 tys. internautów, co jakiś czas umieszcza zdjęcia z ukochaną partnerką. W walentynki również nie zapomniał o pokazaniu fanom ich wspólnej fotki. Ci mocno kibicują Weissowi, który przez jakiś czas żył na ulicy i był na granicy życia i śmierci. A wszystko przez zgubne nałogi.

